Поваленные деревья, подтопленные улицы: непогода прошлась по Брестской области 17.06.2019, 10:59

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Стихия разбушевалась в воскресенье в разных регионах области.

Бресту повезло, а вот в Ляховичском районе сильный ветер повалил на проезжую часть деревья. Людям пришлось вручную расчищать себе проезд по трассе, пишет «Брестская газета».

Такая же ситуация была и Ивацевичском районе. На проезжую часть упало дерево в д. Озерцо.

В Столине сильный ливень, прошедший вчера, подтопил улицы.

А жителей Березы и Дрогичинского района непогода удивила большим градом. Березовчанка Снежана в «ВКонтакте» написала: «Огорода нет. Ждали дождя». «Вы не поверите – обморочное состояние от увиденного – все вокруг лежит просто закопано в грязь… Абрикосы и груши там же», – пожаловалась она.

В Пинске прошел небольшой дождь и погремело. В Бресте в воскресенье осадков не было.