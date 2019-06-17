Как Польша стала главным торговым партнером Украины 17.06.2019, 11:10

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Польша отодвинула в этом списке Россию.

В середине мая Corum Group, одна из крупнейших украинских машиностроительных компаний, заключила важный контракт с польским добытчиком Polska Grupa Górnicza. Сумма соглашения впечатляет: 12 млн евро. Именно столько заплатят поляки за поставку сложного шахтного оборудования, произведенного в Харькове и Дружковке. Ранее подобные сложные машины украинские компании экспортировали в основном в Россию, пишет «Новое время».

Corum будет отгружать продукцию западной стране-соседке уже во второй раз. В 2018‑м лидер отечественного машиностроения поставлял аналогичное оборудование на такую же сумму на другую шахту того же заказчика — Grupa Gornicza.

«Польша для нас — стратегический рынок», — говорит по этому поводу Михаил Потапов, и. о. генерального директора Corum Group. Все логично: его фирма производит горно-шахтное оборудование, а в Польше сейчас добывают вдвое больше угля, чем в Украине, — около 64 млн т. Да и сама Corum Group еще пять лет назад открыла представительство в Варшаве.

Активизировались на польском направлении не только отечественные машиностроители. Произошло доселе невиданное: судя по статистике Государственной фискальной службы (ГФС), Польша в этом году превратилась в главного потребителя украинского экспорта, заняв место многолетнего лидера — России.

По итогам первых четырех месяцев 2019‑го польская доля в зарубежных поставках из Украины впервые превысила российскую: за западным соседом — 7% отечественного экспорта, в то время как за северо-восточным — немногим более 6%. Еще пять лет назад соотношение было кардинально иным: 4,9% и 18,2% соответственно.

О дна из основных причин роста экспорта в Польшу и падения российской доли — торговая война в отношении украинских товаров со стороны РФ. «Дискриминационные шаги России стимулируют производителей искать новых контрагентов в ЕС», — поясняет Роксолана Пидласа, советник министра экономического развития и торговли.

С 2013‑го РФ поэтапно запрещала ввозить на свою территорию практически все основные экспортные товары из Украины: продовольствие, лекарства, трубы, электротехнические товары, а также машиностроительную, металлургическую и химическую продукцию.

Дополнительным драйвером нынешнего польского прорыва украинского экспорта стал рост экономики этой страны, говорит Пидласа. По ее словам, ВВП Польши в прошлом году вырос на 5,1%, что вдвое больше аналогичного среднего показателя по ЕС. «При этом у них растет промышленное производство, которое нуждается в технологическом импорте, что частично удовлетворяется украинскими машинами и комплектующими», — поясняет Пидласа.

Один из тех, кто зарабатывает на этом спросе, — отечественный госзавод Электротяжмаш. В 2017‑м предприятие, которое выпускает генераторы и крупные электрические машины, начало поставлять свои двигатели на польский завод Newag. Последний производит локомотивы и железнодорожную технику.

Еще одним фактором, сыгравшим на руку укреплению украинско-польских экономических отношений, стало короткое логистическое плечо. «Польша — самая близкая к нам страна Европейского союза, — говорит Ольга Трофимцева, и. о. аграрного министра. — С точки зрения логистики нашим производителям и экспортерам удобно туда поставлять свою продукцию».

Да и зона свободной торговли с ЕС, в рамках которой действуют нулевые импортные и экспортные пошлины, подстегнула сотрудничество.

А еще украинские товары на польском рынке конкурентны по цене. «Там рабочая сила дороже и поэтому себестоимость выше, чем у нас», — рассказывает Ярослав Зеленяк, маркетолог львовской полиграфической компании Укрпол. Его предприятие поставляет в Польшу упаковку для потребительских товаров.

«В Украине конкуренция обострилась, — объясняет Зеленяк. — А в Польше, хоть и не менее тесно, но там у нас больше возможностей завоевывать клиента за счет невысокой цены». И даже в этом случае Укрпол имеет большую рентабельность по польским контрактам, чем по внутриукраинским.

Многие отечественные предприятия рассматривают рынок западной соседки еще и как стартовую площадку для дальнейшей экспансии в ЕС. Именно так рассуждает и Ростислав Вовк, совладелец компании Кормотех, которая выпускает корма для домашних животных.

Его предприятие начало продавать свою продукцию в Польшу четыре года назад. «Эта страна стала одним из наших стратегических рынков после событий 2014 года, — рассказывает Вовк. — Хотя до этого была Россия». Кормотех решил более не торговать со страной-агрессором, а потому польский рынок стал крупнейшим в структуре продаж фирмы, заняв 14%. В планах Вовка — ежегодно наращивать поставки в эту страну на 40%.

Не только сырье

В январе этого года в Польше вспыхнуло «аграрное восстание»: местные фермеры перекрывали дороги и даже принесли к президентскому дворцу в Варшаве гроб, символизирующий плачевную, по их мнению, ситуацию в сельском хозяйстве.

Среди своих требований фермеры упоминали и Украину: по их мнению, дешевая продукция с востока ухудшила их финансовое состояние, а потому ее поставки, мол, надо ограничить.

Фермеры зрят в корень: продукты питания и сельхозсырье — статья № 1 в польско-украинской экспортной корзине. По итогам І квартала 2019-го она занимает в ней 21%.

И объемы постоянно растут: по словам Трофимцевой, по итогам первого квартала 2019‑го Украина экспортировала в Польшу агропродукции больше, чем импортировала. Разница составила почти $30 млн. «Польша становится все более важной с точки зрения двусторонней торговли в сфере АПК, — говорит и. о. министра. — И эта динамика, надеюсь, будет сохраняться».

Существенную долю отечественного экспорта в Польшу составляют и электрические машины. В эту категорию входят не экспортные электрокары, а бытовая техника, полупроводниковые устройства, электродвигатели и генераторы, транзисторы и тому подобное.

Среди них, по информации Минэкономики, значительная часть — стиралки под брендами Eleсtrolux и Zanussi.

Их с 2013 года производят на дочернем предприятии Электролюкс ЛЛС в Ивано-Франковске. По словам Кшиштофа Кудлека, его директора, в польском направлении едет каждая пятая машинка, собранная на заводе. «Предприятие производит одинаковый товар, независимо от того, в какую страну он отправится», — поясняет топ-менеджер.

В категорию «электрические машины» попадает и проводка для автомобилей. И здесь Украине тоже есть что предложить: в западных областях страны за последние годы открылось несколько заводов крупных западных компаний, производящих подобное оборудование. Их продукция едет в Польшу, где на нее рассчитывают выстроенные там промплощадки мировых автогигантов.

К примеру, луцкий завод Кромберг энд Шуберт поставляет кабель на предприятие Volkswagen в Познани. По словам Елены Шкляр, директора по логистике компании, завод отправляет фуры через западную границу трижды в неделю — до склада VW Poznan каждая из них доезжает в среднем за 32 часа.

На запад теперь регулярно попадает и украинское дерево, а также мебель. Василий Саган, маркетолог мебельной компании Шик из Тернопольской области, рассказывает: они продают свой товар в Польшу по более высокой цене, чем внутри страны. Разница составляет 12−20%.

Водка и плитка

Для украинской компании Bayadera Group, которая выпускает водку, вино и другие алкогольные напитки, польский рынок с недавних пор стал стратегическим. По крайней мере так о нем говорит Анатолий Корчинский, гендиректор Bayadera Group. Он лишь уточняет, что речь в первую очередь идет о водочной продукции бренда.

«Если брать весь рынок водки, то Польша занимает третье место по объемам потребления в мире, после США и России, — поясняет топ-менеджер. — И потребление там, в отличие от Украины, не падает, а растет». В Польше есть потребитель с понятным менталитетом, к тому же растет количество украинцев, которым продукция компании хорошо знакома.

Поэтому в 2018‑м она увеличила отгрузки водки в Польшу на 30−40%. А по итогам этого года планирует нарастить экспорт в эту страну еще на 15%.

Выход на польский рынок позволяет украинцам не только увеличить продажи, но еще и расширить ассортимент, причем на внутреннем рынке.

Компания Yarych, которая продает в Украине печенье под маркой Мария, наладив для польских супермаркетов выпуск выпечки типа petit beur, начала продавать ее и на родине. И очень успешно. Владимир Гнатюк, совладелец Yarych, объясняет это так: когда некий товар продается в Европейском союзе, это улучшает имидж продукта и в глазах украинских потребителей.

Похожую историю имеет Харьковский плиточный завод, который входит в группу Golden Tile. Чтобы выйти на рынок Польши, компания установила две новые линии, потратив на них 20 млн евро. «В Украине тогда пользовалась спросом плитка глянцевая розовая и синяя с дельфинчиком или цветочками, — рассказывает Дмитрий Салимонов, председатель правления Golden Tile. — В Польше это не продавалось, — поляки подобное называют «олд совьет стайл».

В соседней стране была популярна плитка с дизайном, например, под мрамор и дерево — ее харьковчане и принялись предлагать местным покупателям. И завоевали 2% рынка. А когда в Украине вслед за Польшей в моду вошел стиль лофт, Golden Tile стала успешно продавать свою «польскую» плитку и здесь.

Впрочем, и на Западе дела у завода идут отлично: всего за четыре месяца продажи в Польше выросли на треть.

Промышленное подбрюшье

Сергей Тигипко, крупный украинский предприниматель и владелец группы ТАС, недавно вернулся из Варшавы. Там он вел переговоры о поставке деталей для вагонов со своего предприятия Днепрвагонмаш. В прошлом году Тигипко уже отправлял подобный продукт в Польшу, и потому вновь рассчитывает на успех.

«На украинское там спрос, потому что в Украине делать дешевле, чем в Польше», — поясняет бизнесмен. Из-за чего, по его мнению, у отечественных производителей появились хорошие перспективы «стать промышленным подбрюшьем для польских предприятий». «Именно это мы и пытаемся сделать», — уточняет Тигипко.

По мнению Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, Польша интересна отечественным производителям тем, что она является большим платежеспособным рынком, намного более богатым, чем отечественный. А потому торговые отношения между странами будут лишь укрепляться.