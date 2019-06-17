Экс-посол России в Беларуси Бабич стал замглавы Минэкономразвития РФ 2 17.06.2019, 11:43

Михаил Бабич

Назначение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития России, сообщает РБК.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Кто такой Михаил Бабич

Михаил Бабич проработал послом в Беларуси восемь месяцев. Его назначили в августе 2018 года с расширенными полномочиями — спецпредставитель президента «по развитию торгово-экономического сотрудничества» с Беларусью. Он был отозван с обеих должностей 30 апреля после череды публичных споров с белорусским МИД, напоминает tut.by.

До этого дипломатом Бабич никогда не работал. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил военно-промышленной корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002−2003 годах возглавлял правительство Чечни, но был отозван оттуда после конфликта с президентом республики Ахматом Кадыровым.

Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011 год — депутатом Госдумы. До назначения в Минск 7 лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. За время работы послом в Беларуси Бабич успел перевезти в Минск как минимум семерых своих бывших подчиненных из Приволжья.

История конфликта Бабича с Минском

В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по регионам, осматривал предприятия, встретился с оппозиционерами, давал много интервью российским СМИ.

15 марта поводом для первого «обмена любезностями» послужило интервью Михаила Бабича агентству «РИА Новости», в котором он призвал Беларусь определиться с форматом интеграции. В этом же интервью посол заочно поспорил с заявлениями белорусского правителя и несколько раз привел цифры поддержки Россией Беларуси в разных областях.

После этого в белорусском МИД Бабича сравнили с «подающим надежды бухгалтером» и заявили, что он не понял разницы между независимой страной и федеральным округом. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаза также посоветовал послу России вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

В апреле Михаил Бабич еще раз вступил в заочную дискуссию, довольно резко ответив главе МИД Беларуси Владимиру Макею на слова о том, что глава правительства России «возможно, не в курсе», что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран.

«Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в союзном государстве», — заявил Бабич.

19 апреля Бабич еще раз заявил, что Лукашенко оперирует неверными цифрами, когда оценивает конечную стоимость БелАЭС, которую строят за счет российского кредита. МИД Беларуси в тот же день заявил, что посол России «успешно разрушает отношения» между двумя странами.

30 апреля Бабича отозвали со своих должностей, а послом в Беларусь назначили сенатора Дмитрия Мезенцева.