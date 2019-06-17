Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь2
- 17.06.2019, 11:52
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Девушки летели в Киев с пересадкой в Минске.
Двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь на год. Об этом «Медиазоне» рассказал участник Pussy Riot Петр Верзилов.
Как уточнил Верзилов, девушки летели в Киев с пересадкой в Минске. Там участницам Pussy Riot сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. Курачева уточнила в своем твиттере, что, несмотря на запрет, их пустили на рейс в Киев, где они успешно прошли собеседование и пересекли границу.
Пограничный контроль в рф: спросили, наклейка ли у меня во лбу или нет. У Ники не спросили ничего.— цирк марионеток (@0naluna) 17 июня 2019 г.
В Белоруссии: просили ждать и ничего не объясняли. Сказали, что въезд в страну нам запрещён. На самолёт всё же пустили.
Пограничный контроль на Украине: прошли собеседование. Успех.