Как сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира 17.06.2019, 12:07

Белорус съездил в Лодзь, чтобы все рассказать с места событий.

Лодзь не тот город, в котором турист может залипнуть на несколько дней, шастая по улочкам и "пешеходкам", разглядывая соборы и другие памятники архитектуры. Нет. Впрочем, болельщики, приехавшие на финал молодежного чемпионата мира, не особо стремились разглядывать город, пишет pressball.by.

Вплоть до 16.00 (финал начинался в 18.00) в Лодзи почти не проявляли себя ни украинцы, ни корейцы. Может, дело в жаре? +32 спугнут кого угодно. О футболе напоминали только растяжки, сообщавшие, что Лодзь — город, принимавший такой большой турнир.

Первые украинцы встретились только на пути к стадиону. К нему, кстати, был организован специальный трамвай через весь город. Название рейса говорящее — U20.

И вот у арены, на которой играет третьелиговый "Видзев", наконец появились болельщики. Много болельщиков! Украинцы сплошь с флагами, корейцы — в красных футболках. Очень удобно различать.

Ли и Ким — два очень популярных в Корее имени. В стартовом составе корейцев в сумме вышли шесть Ли и Кимов. Неудивительно, что и у стадиона я наткнулся именно на Ли и Ким.

— Мы вообще-то из Берлина приехали, — улыбнулся Ли. — Шесть лет работаю там графическим дизайнером. Билеты на матч купил за сто евро.

По номиналу билеты на финал стоят 8 евро. Но это вечная история.

Ким рассказала, что для нее не так важен футбол, как само ощущение праздника вокруг сборной. И это правда: даже после финального свистка корейцы не сидели понуро, а благодарили свою сборную и веселиться, по большому счету, не прекращали.

У меня спрашивали, что я знаю о Республике Корее. Быстро вспоминаю кимчи, "страну утренней свежести" и Пак Чжи Суна. Встречный вопрос (о Беларуси) поставил пару в тупик. На наводящий вопрос "Алекс Глеб?" Ли вежливо кивнул — то ли в самом деле вспомнил, то ли не хочет обижать.

Корейцев — несколько тысяч как минимум. И, судя по рассказам, абсолютное большинство приехало из Европы. Кто-то живет в Польше, кто-то в Германии, кто-то во Франции. Из самой Республики Корея прилетело не так уж много народу.

И это абсолютно нормальная история для МЧМ. Встреченные мною эквадорцы были из Лондона, колумбийцы — из Голландии, Франции и Германии, аргентинцы — из Франции, Германии и Чехии. Даже украинцы — и те приехали не только из дома! На трибунах висят желто-синие баннеры с упоминанием городов — Лондона, Франкфурта-на-Майне и других.

Стюарды на входе предельно вежливые: направляли к нужным воротам, подсказывали, где камера хранения, и даже показывали, как правильно сворачивать билеты. Да-да. Сворачивать билеты.

ФИФА не продавала фирменные бумажные билеты на чемпионат мира — только электронные. Их нужно распечатывать самому, а затем сворачивать гармошкой, чтобы удобнее проходить турникеты. Я храню билеты со своих матчей и этому нововведению очень огорчен. Уверен, тысячи других коллекционеров тоже.

За час до матча на арене уже собрались не только толпы корейцев, но и очереди за водой, едой и пивом. В основном, конечно, пивом. В перерыве матча в эти очереди не было смысла соваться — в режиме ожидания находилось не меньше полусотни человек. Не то испытание, которое охота проходить…

Корейцы — это образец жизнерадостности и позитива. Их сборная только-только собралась выходить на разминку, а болельщики уже встретили их шквалом аплодисментов. Неудивительно, что футболисты это ценят не только на словах, но и на деле. Перед разминкой игроки подошли и поклонились секторам болельщиков на стадионе.

Украинцы другие. Не такие постоянно шумные, но взрывные. Секунд на 10 арену заполнило настолько мощное скандирование "Украина!", что ушки захотелось заткнуть. Затем небольшая передышка. И опять. Периодически украинцы прыгали под ту самую кричалку, которая в Беларуси теперь считается экстремистской.

— Почему они прыгают? — спрашивает меня кореец.

Объясняю кричалку, запинаясь на последнем слове, пока не решаю локализовать: "…тот Ким Чен Ир". Во втором тайме кореец весело подпрыгивал в такт желто-синему морю. Вряд ли дело в политике, просто ему, как и тысячам других приехавших изо всех уголков Европы корейцев, все это в кайф.

Присутствующие поляки или ни за кого не болели или тихонько притапливали против фаворитов — украинцев. Но, в целом, нейтральная масса зрителей просто радовалась всем голам. И только в самом конце поляки начали скандировать:

— Видзев! Видзев! Видзев!

Упоминание родного клуба подействовало на нейтральных зрителей магически. Они подорвались, замахали флагами и шарфами, закричали и запели, подняв шум до сотни децибел. Страшно представить, что было бы на стадионе, играй здесь сборная Польши.

Корейцы быстро открыли счет с пенальти: судья отложил этот эпизод на потом, но VAR все заметил. Сборная Украины, игравшая по довольно оборонительной схеме 5-4-1 (как, впрочем, и корейцы с их 5-3-2), после гола вынуждена была раскрываться. В какой-то момент украинцы заиграли очень смело, едва ли не в четыре нападающих. И логично сравняли.

Во втором тайме Супряга оформил дубль. Одна из главных надежд украинского футбола приберегла свои голы на финал — что ж, очень разумно. Когда в самой концовочке сборная Украины забила третий гол, всем все стало ясно. На трибуне за воротами зажгли два файера — желтый и синий. Туда сразу же понеслись десятки стюардов.

— Ми чемпіони! Чемпіони світу! — скандировал украинец, совершенно не веря в происходившее. Тут все, честно говоря, не верили.

— Ты во сколько раз переплатил за билет?

— Да какая разница! Оно того стоило! — радостно проорал болельщик с украинским флагом. И с ним никто не собирался спорить.

Корейцы пробили последний штрафной, украинцы без особого труда отбились. Финальный свисток — и в этом бурлящем океане восторга утонула вся арена.

— Чемпионы!

Футболисты выбежали на поле, носились друг за другом и что-то орали. Кто-то украдкой утирал слезы счастья, кто-то открывал трансляции в соцсетях, делясь происходящим от первого лица. Андрей Лунин позвал игроков на селфи — прибежали даже несколько футболистов, которые, казалось, только что находились на другом краю поля. С такой скоростью Цитаишвили даже в контратаку во время третьего гола не бежал!

Получив кубок, молодые чемпионы мира рванули в сторону болельщиков. Кто-то из них, болельщиков, выпрыгнул на поле, успев обнять игрока и потрогать кубок, но неумолимые стюарды загнали всех обратно на трибуны.

Супряга побежал к болельщикам для фотографий, но его зачем-то отогнал "пиджак" — судя по всему, кто-то из украинской делегации. Корниенко отправился к болельщикам с футболкой в руках — те радостно вздели руки.

— Блин, ребят, вас так много… — смутился полузащитник, не в силах выбрать, кому достанется футболка. Решение нашлось: Виктор развернулся к сектору спиной и, как невеста свадебный букет, бросил футболку через себя. Поймавший счастливчик долго носился с этой майкой, размахивая ей как самым ценным трофеем в своей жизни. Может, так оно и есть.

В это время корейские болельщики аплодировали своим футболистам, которые подходили к каждому сектору и кланялись. Многие зрители кланялись в ответ. Украинцы тоже хлопали соперникам по финалу — заслужили.

Одного украинца я спросил, может ли он описать происходящее словами.

— Да какие тут слова! — эмоционально поведал седовласый мужчина, попросивший называть его просто Василичем. — Нет слов у меня. Таблетки все во время матча выпил, что были. Поверить не могу! Три великих победы киевского "Динамо" застал — в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Теперь увидел, как Украина стала чемпионом мира. Москали на гимно изойдутся, они ни в жизнь чемпионами не станут, — ехидно добавил Василич.

Только через час после финального свистка арена опустела. Тысячи восторженных украинцев отправились в центр. Проезжавшие мимо машины сигналили поющей толпе. Сначала гимн Украины, потом "Червону руту".

В тот вечер весь город пел. И даже когда желто-синее море скрылось за горизонтом, над Лодзью продолжало разноситься:

— Ми приїхали — і перемогли!