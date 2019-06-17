Активист РЭП - властям: Не делайте из Беларуси региональный колхоз 17.06.2019, 12:33

Андрей Стрижак

Управленцам стоило бы перестать сидеть в башне из слоновой кости.

Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак считает, что управленцам стоило бы перестать сидеть в башне из слоновой кости, а начать прислушиваться к тому, что говорят независимые эксперты, создавать рабочие группы, в которые входили бы люди, понимающие, как работает рынок труда и что способно стимулировать развитие экономики, пишет «Завтро твоей страны».

− Это даст импульс для появления новых идей в государственной системе, которая, как мы очень хорошо знаем, имеет короткую скамейку запасных. И те кадры, которые «ператрахиваются», как говорит Александр Григорьевич, уже не дают новых идей, концепций, подходов, − объясняет Андрей Стрижак.

Время указывает вертикали, что палкой заставить работать экономику больше не получается.

− Мы – часть мировой экономики и мировых тенденций. Очевидно, что они на нас отражаются. И отгородить отечественную экономику в региональный колхоз не получится. Чтобы развиваться, нужно прислушиваться к мнению экспертов, − считает Андрей Стрижак.