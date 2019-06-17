Польша разместит американских военных у границы с Беларусью 13 17.06.2019, 12:57

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Новые американские подразделения будут расположены в шести точках.

НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак.

«В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», — сказал он

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», — заключил Блащак.