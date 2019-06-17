«Сначала начальник тебя вынуждает фальсифицировать, а потом тебя сажают за фальсификацию» 17.06.2019, 14:23

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В Беларуси массово увольняются участковые и инспекторы ГАИ.

Бывший участковый рассказал «Радыё Свабода», почему люди массово уходят из милиции.

Михаил, 33 года, Могилев.

Работал инспектором по делам несовершеннолетних и участковым, сейчас - охранник в магазине. Вот его история:

Нам говорили, что в гражданской жизни нет работы

Я работал на разных должностях. Когда был участковым, там был некомплект. Должно быть пять участковых, а работает реально три. И поэтому ты все время сильно перерабатываешь. Перегрузка невероятная.

Из-за того, что нет людей, начали укрупнять районы для участковых. Мне платили копейки за новую зону. Плюс 30% оклада. А работы при этом - в два раза больше. И многие участковые не выдержали этого и уходили.

Нагрузка в основном — в бумажной работе. Нас торопят, чтобы мы как можно больше и как можно скорее списывали материалы. То есть - заканчивали разбор и закрывали административные дела. Чем больше РОВД списывает материалов, тем большую премию получает начальство.

И ты бесконечно работаешь. Даже если выходной у тебя, но в этот день проходит совещание, тебя заставляют приходить на работу. И ты за выходные не успеваешь просто выспаться.

Потом перестали платить переработку. Только 300 часов сверхурочной работы оплачивались. А что выше - это добровольно-принудительно. Как волонтер работаешь после основной работы бесплатно. И никого это не волнует.

Если ты начинал возмущаться, начальник говорил, что милиция - это чуть ли не лучшее место для карьеры. Ведь в гражданской жизни нет работы. Но люди уходят. Причем массово. Особенно из участковых и гаишников. Моих знакомых много поуходило.

Сначала начальник тебя вынуждает фальсифицировать, а потом тебя сажают за фальсификацию

Могилев славится фальсификацией материалов. Руководство тебя вынуждает делать фальсификацию, а потом это становится поводом для уголовного дела. Фальсифицируют дела часто. Если срок выходит, если план не можешь выполнить. Ты или фальсифицируешь, или тебя лишают премии.

Все это из-за нашей «палочной системы». Все завязано на «палках» - протоколах. Чтобы получить премию, гаишникам надо заработать за смену пять протоколов - пять палок. Патрульным за смену нужно найти 2-3 пьяных. Одного мало, тогда премии не будет. Если за смену не сделал «палки», то тебя заставляют писать рапорт, чем ты занимался целый день.

У участковых сейчас новая система оплаты. За квартал им нужно выполнить различные показатели: превентивные задержания, ЛТП. Если не выполняешь, у тебя падает процент по премиям.

И получается, что все заинтересованы в правонарушениях. Не в том, чтобы их было меньше, а чтобы было больше. Ведь планы.

Если нет машины, добираешься на место ДТП автостопом

Это правда, что гаишники могут добираться на место ДТП на попутках. Ведь машин на всех не хватает. Я вот ездил на своей. Разумеется, солярку тебе никто не будет оплачивать. Но по-другому ты не будешь успевать. На автобусе быстро не приедешь. У меня друг раньше работал в ГАИ, он добирался до места происшествия на попутках. Тормозил машину и просил подвезти. Так как не было служебного транспорта.

Да что там машины. Мы даже бумагу покупали за свой счет. Жезлы, жилеты. Только сейчас начали выдавать участковым газовые баллончики, а раньше мы и их покупали.

В общем с безопасностью было все плохо. Из-за того, что людей не хватало, мы часто выезжали на выезд в одиночку. Хотя в любой смене должно быть два человека.

Это только говорят, что милиции много. Конечно, если посчитать внутренние войска, личную безопасность, РУВД, может получиться много. Но те же войска ничем не занимаются, когда нет массовых мероприятий и охраны Александрии, когда приезжает Лукашенко. Максимум их посылают, чтобы пьянтосов половить в городе и с участковым ходить на вызовы.

А вот реальных участковых и гаишников не хватает. Думаю, такое по всей стране. Ведь никто не хочет так работать, как они.