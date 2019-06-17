Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида 6 17.06.2019, 13:13

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Cпециалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45.

Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых.

По словам исследователей, некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна. Кроме того, по этой же причине возникает депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде.

Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид.

При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучшить самочувст