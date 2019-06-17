ПАСЕ: Беларусь еще раз доказала, что она не соответствует европейским стандартам 4 17.06.2019, 13:22

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Титус Корлатян

Генеральный докладчик ПАСЕ обратился к белорусским властям.

Очередная смертная казнь в Беларуси продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы. Об этом говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Титуса Корлатяна, пишет tut.by.

Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы глубоко сожалеет о казни Александра Жильникова. И призывает власти Беларуси не приводить в исполнение приговор второго фигуранта дела Вячеслава Сухарко.

«Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении пропорциональной санкции, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах. Беларусь еще раз доказала, что она не полностью соответствует основным европейским стандартам, и применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы. Я повторяю свой призыв к белорусским властям ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке и в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед», — говорится в заявлении представителя ПАСЕ.