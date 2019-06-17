Владелец бара «Kalinoŭski»: Беларусь славилась тем, что у нас было много шляхты 8 17.06.2019, 13:44

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Алексей Слаута рассказал, чем должен гордиться каждый белорус.

В выходные на тусовочной улице Минска открылся необычный бар — Kalinoŭski. Его основатель Алексей Слаута рассказал nn.by, почему вдохновился именно этим героем, были ли проблемы при согласовании интерьера с цитатами из «Мужыцкай праўды» и почему вечером в баре звучал — стыдно сказать — Леонид Агутин.

Алексей Слаута — предприниматель. Имеет фермерское хозяйство (выращивает яблоки), занимается проектами в сфере недвижимости. Открыть собственный бар было его мечтой.

— Меня еще со школы вдохновлял Кастусь Калиновский. Это белорусский национальный герой. Плюс он мой земляк: моя семья — по линии отца и матери — родом из Мостовского района. Я и сейчас езжу в те места. Там до сих пор живут родственники, двоюродной сестре дом остался от родителей, — рассказывает Алексей. — Идеи, сформулированные Калиновским в свое время в «Мужыцкай праўдзе» актуальны и сегодня. Мне не нравится, когда его пытаются политизировать, говорят, что он поляк, а не белорус. Мне бы хотелось больше рассказать об этом человеке, донести людям, кем он был.

Алексей Слаута

Почему именно бар? Предприниматель объясняет: сейчас это самое популярное место для общения и встреч.

— Бар подразумевает некое бунтарство, веселье, романтику. Многие революции, наверное, зарождаются вот так, за разговорами.

Улица Зыбицкая была выбрана спонтанно. Алексей случайно увидел объявление, мол, там сдается помещение, заключил договор аренды и уже через полтора месяца открылся бар. «Мне говорят, что это один из рекордов по скорости открытия заведения в Минске», — улыбается предприниматель.

Дизайн интерьера он придумал сам. Хотел уйти от пасторальной тематики, которую часто обыгрывают в заведениях с национальным колоритом.

— Я хотел показать другую Беларусь, которая славилась тем, что у нас было много шляхты. Мы должны гордиться тем, что наши предки были образованными, культурными людьми. Плитка, которой декорирована барная стойка, перекликается с кафелем старинных печей, декор стен напоминает усадебный интерьер того времени, люстры выполнены в замковом стиле. И в то же время это некий лофт.

Бар работает пока в тестовом режиме, поэтому подают только авторские коктейли. Еда в меню появится через пару недель.

— Мы сотрудничаем с Артемом Ракицким, шеф-поваром кафе-гостиной «Чехов», который пропагандирует новую белорусскую кухню. В меню будут только холодные закуски — готовить другие блюда технически не позволяет помещение. Плюс у нас скорее питейное заведение.

Драников не будет, но предложим некую интерпретацию. Все закуски — на белорусский лад. Мы не стремимся восстановить старинные блюда — хотим показать что-то новое.

Торжественное открытие и презентация кухни запланирована на 3 июля, на День независимости. «Мне кажется, будет символично», — отмечает владелец бара.

А проблемы на стадии согласования? По словам Алексея, их не было: «Все, кто приходил к нам, в том числе из государственных инстанций, говорили: молодцы, ребята, что делаете хоть что-то о Беларуси».

Но персонал при этом плохо разговаривает по-белорусски.

— Мы при наборе не ставили перед ними такую задачу. Тем более, среди работников есть россияне, бармен — африканец. Мы не хотим настаивать. Хотя вот какая интересная вещь: мне бармены сами написали в чате, что стоит записаться на какие-то курсы, чтобы подтянуть белорусский язык, мол, много людей, которые приходили и обращались по-белорусски. Это, мне кажется, самый лучший результат.

У некоторых гостей были нарекания на музыку в баре — мол, песни Леонида Агутина совсем не вяжутся с атмосферой места.

— У нас есть арт-директор Даша Пушкина, известная минская диджейка. Она подбирает музыкальное сопровождение, значит, так видит, — комментирует владелец бара. — В будущем хотим приглашать белорусские коллективы, которые будут у нас играть по выходным. В остальное время — современная танцевальная музыка, плюс-минус как и в остальных заведениях.