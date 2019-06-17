Какой будет погода на неделе 17.06.2019, 14:36

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В начале недели без осадков, потом - с дождями и грозами.

На этой неделе сохранится очень теплая погода. В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного давления, ожидается преимущественно без осадков, во второй половине недели погода под влиянием атмосферных фронтов будет неустойчивой с кратковременными дождями, пишет tut.by.

18 июня, во вторник, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром

в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, на юго-востоке — +18…19 °С, максимальная температура днем — +23…29 °С.

В среду, 19 июня, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по крайнему западу Брестской области возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +9…16 °С, максимальная днем — +24…31 °С.

20 июня, в четверг, атмосферный фронт принесет ночью в западные, а днем и в центральные районы страны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +12…18 °С, по юго-западу — +19…20 °С, максимальная температура днем — +24…30 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +32 °С.

В пятницу, 21 июня, под влиянием малоподвижного фронтального раздела ночью местами, днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +15…20 °С, максимальная температура днем — в основном +24…30 °С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +33 °С.