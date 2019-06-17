Рейтинг Путина снова снизился, несмотря на новую методику 5 17.06.2019, 14:45

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Манипуляции с социологией не дают эффекта.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал еженедельный рейтинг доверия российским политикам, согласно которому рейтинг Владимира Путина снизился несмотря на новую методику проведения опроса, сообщает "Радио Свобода".

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявил 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии президенту России заявил каждый четвертый участник опроса – по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

Как заявил Федоров, при определении уровня доверия применялся метод с использованием открытого вопроса: "Назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете?". В ответ люди сами называли фамилии чиновников. По мнению главы ВЦИОМ, "говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки – большое преувеличение". В связи с этим ВЦИОМ изменил методику и с конца мая стал задавать респондентам прямой, или так называемый "закрытый" вопрос: "Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?". После этого рейтинг доверия президента вырос больше чем на тридцать процентов.

При этом заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков отмечал, что закрытый вопрос комфортнее для власти, поскольку при жестком выборе "да/нет" респонденты более склонны к социально одобряемым ответам.

Несмотря на новую методику проведения опроса ВЦИОМ, с конца мая незначительно снизился и рейтинг одобрения деятельности Путина – с 65,8% до 64,2%.