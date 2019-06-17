Песков: Бабич продолжит заниматься «интеграцией» 3 17.06.2019, 14:56

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Экс-посол России в Беларуси будет координировать и организовывать «интеграционную» работу.

Экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич, назначенный заместителем министра экономического развития России, будет заниматься "интеграционными процессами", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос журналистов, не является ли новое назначение Бабича понижением для него, Песков сказал: "Бабич во многом продолжит заниматься "интеграционной" тематикой. Естественно, у него будет много других полномочий и обязанностей. Но то, что нам известно, он во многом будет заниматься координацией и организацией "интеграционной" работы, что является чрезвычайно важным".

"Именно из этого надо исходить", - отметил пресс-секретарь Путина.

Он подчеркнул, что "у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов".

На вопрос, не станет ли назначение 12-го замглавы МЭР, ответственного за интеграционную тематику, избыточным с учетом того, что этой проблематикой занимается уже целый ряд ведомств, Песков отметил, что "этой тематикой, действительно, занимаются во многих ведомствах, но обобщающие функции как раз выполняет Минэкономразвития".

"По крайней мере Минэкономразвития является одним из наиболее активных участников рабочего процесса в этой области", - добавил пресс-секретарь главы государства.