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Медики рассказали, какой фрукт продлевает жизнь

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  • 17.06.2019, 15:14
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Человеку для правильного функционирования организма следует потреблять в пищу только правильные и полезные продукты.

Медики сообщили, что можно увеличить продолжительность жизни, если употреблять авокадо пару раз в неделю.

Всем давно известно, что правильное питание - залог здоровья, пишет orthodox.od.ua.

Человеку для правильного функционирования организма следует потреблять в пищу только правильные и полезные продукты. Нужно больше есть овощи, избегать «плохого» холестерина и неправильных насыщенных жиров. Полностью исключать жиры из рациона не стоит, жиры помогают нашему организму развиваться и вместе с белками являются строительным материалом для человеческого тела.

Также стоит употреблять в пищу больше овощей с низким содержанием крахмала: капуста, морковь, свекла и прочее.

Картофель в больших объемах не лучший вид гарнира, поскольку является очень питательным и может негативно повлиять на вашу фигуру. Недавно медики рассказали, что авокадо относится к очень полезным фруктам, и способен продлить жизнь, если употреблять его пару раз в неделю.


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