Лукашенко на саммите ШОС был на вторых ролях 29 17.06.2019, 16:43

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Фото: ТАСС

О встречах с белорусским диктатором пресс-службы многих глав государств решили умолчать.

Телеканал ОНТ рассказал о выступлении руководителя Беларуси на саммите, не жалея громких эпитетов, пишет udf.by.

«Выступление Александра Лукашенко, по сути, задало тренд дискуссии – современные угрозы являются общими для всех стран, а нынешняя система безопасности в мире «трещит по швам». 500 репортеров со всего мира, вчера, конечно, ждали громких заголовков, понимая, что, скорее всего, честно о проблемах Шанхайской организации сотрудничества будет говорить в первую очередь Александр Лукашенко. Ожидания оправдались с лихвой, раз в пресс-центре даже были аплодисменты в адрес Лукашенко».

На самом деле выступление Александра Лукашенко было одним из самых малозаметных эпизодов саммита. Прежде всего нужно понимать, что Беларусь не член ШОС, а всего лишь участник со статусом наблюдателя. Лидеры 8 стран-членов организации (в том числе Си Цзиньпин и Владимир Путин) провели главные переговоры за закрытыми дверями – и Лукашенко туда допустить не могли.

Лукашенко позволили выступить только на расширенном заседании, где присутствовали главы еще нескольких стран.

Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что на саммите у Лукашенко «состоялось рекордное количество двусторонних встреч». А именно 8 – с лидерами Китая, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Афганистана и Кыргызстана.

Но важно понимать, какого качества это были переговоры. Например, беседа с Путиным состоялась прямо в зале заседаний и была краткой.

А в некоторых странах встречи их лидеров с Лукашенко вообще не удостоилась упоминания. На данный момент не сообщили о них пресс-службы премьер-министров Индии и Пакистана, президентов Узбекистана и Таджикистана.