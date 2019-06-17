В Лиде активисты пикетировали райисполком 2 17.06.2019, 17:18

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Фото: Telegram-канал «NEXTA Lite»

Лидчане призвали чиновников обратить внимание на экологию.

В Лиде двое мужчин вышли к местному райисполкому с плакатом «Мертвая Дзiтва», чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. Акция прошла 17 июня и длилась несколько минут, пишет tut.by.

Напомним, в реке Дитва, которая является притоком Немана, второй год подряд гибнет рыба. Люди жалуются на выбросы лидских очистных сооружений, в ЖКХ города же уверяют, что они не виноваты. Река Дитва протекает около дачного поселка в Доржах и деревни Канюшаны. Сейчас, по словам дачников, вода в водоеме темного серо-коричневого цвета и очень неприятно пахнет. Общественные активисты на днях обследовали территорию водоема и нашли трубу, из которой льется грязная вода. Они сняли происходящее на видео. А в понедельник вышли с плакатом к райисполкому.

- Мы вышли к райисполкому для того, чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. И напомнить людям, что такая ситуация с рекой - это просто неприемлемо. Мы искренне надеялись, что все как-то исправиться, однако из той трубы как лилась, так и льется грязь. Возле райисполкома мы пробыли столько времени, чтобы не быть задержанными, так как цель - привлечь внимание к проблеме, - говорит житель Березовки Витольд Ашурок.

Специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ предварительно говорят о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. Были взяты пробы воды, результаты пока не известны.