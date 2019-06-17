Зеленский в Париже проводит переговоры с Макроном 13 17.06.2019, 17:23

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Владимир Зеленский

Президент Украины прибыл в Елисейский дворец, где его встретили с военными почестями.

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретили с военными почестями. На 17:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Сегодня Зеленский посетил крупнейший в мире кампус стартапов "Station F", открытый в Париже в июне 2017 года.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции и встретится с представителями французского бизнеса, а вечером вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.