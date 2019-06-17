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Украинца, спасшего людей на трассе под Щецином, признали героем

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  • 17.06.2019, 18:19
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Водитель из Украины Андрий - справа
Фото: PAP/Marcin Bielecki

Водитель из Украины cпас людей из горящего автомобиля во время автокатастрофы.

Водитель из Украины Андрий, который спас людей из горящего автомобиля во время автокатастрофы на трассе А6 под Щецином, получил благодарность за героизм от главы Западно-Поморского воеводства Ольгерда Геблевича. Также Андрию обеспечен отдых на курорте в Колобжеге, передает «Радио Польша».

Сам украинский водитель скромно говорит: «Я сделал то, что должен был сделать. Было огромное пламя огня после взрыва. Я бы себе не простил, если бы поступил иначе. Я жалею, что огромное пламя не позволило сделать больше».

Водитель из Украины Андрий (справа) получает благодарность от главы Западно-Поморского воеводства Ольгерда Геблевича (слева)
Фото: PAP/Marcin Bielecki

Андрий живет со своей семьей в Люблинском воеводстве. Он был одним из первых, кто помог пострадавшим в автомобильной аварии, которая произошла 9 июня.

В результате аварии шесть человек погибли и 11 получили ранения.


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