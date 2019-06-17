Румас раздал своим заместителям города и районы 9 17.06.2019, 18:27

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Премьер закрепил за своими заместителями 11 городов.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас распоряжением № 230р закрепил за своими заместителями 11 городов с численностью населения от 80 тысяч человек. Сделано это, как сообщили в cовете министров, для эффективного взаимодействия национальных и местных властей в вопросе их ускоренного развития.

Так, первый вице-премьер Александр Турчин закреплен за Мозырским и Лидским районами, Владимир Дворник – за городом Бобруйском и Бобруйским районом, Владимир Кухарев – за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами, Игорь Ляшенко – за Новополоцким, Оршанским и Полоцким районами, а Игорь Петришенко – за Пинском, Барановичами, Пинским и Барановичским районами.

Вице-премьеры должны помогать облисполкомам вырабатывать эффективные меры для ускоренного развития городов и районов, а также создания дополнительных условий их устойчивого экономического роста. Они должны решать и контролировать вопросы подготовки и реализации планов развития закрепленных территорий, участвовать в оценке ожидаемых результатов.

Кроме того, заместители премьера будут принимать меры для урегулирования спорных вопросов в ходе реализации планов развития подконтрольных городов и районов.