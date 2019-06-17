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Бывшего президента Кыргызстана обвиняют в узурпации власти

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  • 17.06.2019, 18:41
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Алмазбек Атамбаев

В Кыргызстане рассматривают вопрос о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

В Кыргызстане начала работу специальная парламентская комиссия, которая изучит возможность снятия неприкосновенности с бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ранее группа из 60 депутатов подписала петицию за выдвижение против Атамбаева обвинений в коррупции и узурпации власти в период, когда он возглавлял государство, передает svoboda.org.

Специальная комиссия из 12 депутатов от всех фракций будет работать в течение всей предстоящей недели. На сегодняшнее заседание пригласили политиков и журналистов, которые были осуждены в 2015–2017 годах по разным обвинениям и которые называли себя "жертвами Атамбаева". Сам экс-президент обвиняет в коррупции нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, выдвижение которого он в свое время поддерживал.

В конце мая в Кыргызстане вступил в силу закон, по которому бывших президентов могут лишать иммунитета и официального статуса с целью уголовного преследования.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 года по 2017 год. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.


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