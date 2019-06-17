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Сотни тысяч гонконгцев вышли на акции протеста против сужения их прав

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  • 17.06.2019, 18:52
Фото: Paula Bronstein / Bloomberg

Они требуют отставки главы местной администрации, которая активизирует интеграцию с Китаем.

Число участников акций протеста в Гонконге выросло до сотен тысяч человек. Они вышли на улицы, чтобы не допустить принятия законопроекта, разрешающего экстрадицию подозреваемых в различных преступлениях в материковый Китай.

Против чего протестует Гонконг

В понедельник в Гонконге, специальном административном районе Китая (САР), продолжились демонстрации протеста. Несколько сотен человек митинговали у рабочего офиса главы администрации района Кэрри Лам, требуя окончательно отвергнуть законопроект об экстрадиции. В субботу Лам заявила, что рассмотрение законопроекта, который бы закрыл для Гонконга возможность не выдавать находящихся на его территории подозреваемых Пекину, будет отложено и он будет доработан в ходе общественного диалога, передает РБК.

Однако в понедельник протестующие, к которым присоединился известный местный оппозиционный активист Джошуа Вонг, потребовали полностью отказаться от законопроекта. «Мы хотим не просто приостановки законопроекта, мы хотим, чтобы Кэрри Лам встретилась с миллионами людей, полностью отменила законопроект <...> Кэрри Лам должна уйти в отставку, чтобы принять ответственность за текущее положение дел», — заявил Вонг. Лам возглавила САР в 2017 году.

В Гонконге с населением в семь миллионов человек полторы недели продолжались протесты, в которых, по данным демонстрантов и СМИ, принимали участие до 2 млн человек. Столько же протестующих, по данным организаторов, вышли на митинг и 16 июня. Полиция привела более скромные данные — 338 тыс. человек, обращает внимание Financial Times. Тем не менее проходящие протесты — крупнейшие, по данным издания, с 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг под управление КНР. Инициаторы демонстраций указывали на то, что закон позволит выдавать материковому Китаю скрывающихся на территории Гонконга диссидентов.


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