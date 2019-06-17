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Reuters: Экс-президент Египта Мурси умер в зале суда

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  • 17.06.2019, 19:20
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Мухаммед Мурси
Фото: AP

Последние годы он находился под арестом.

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Агентство указывает, что экс-президент Египта скончался во время судебного заседания.

Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.

В суде рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.

Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота.


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