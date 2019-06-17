Во вторник в Беларуси будет до +29 17.06.2019, 19:30

По северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

18 июня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный слабый, при грозах порывистый.

Ночью термометры покажут 11-17 выше нуля, на юго-востоке прогнозируется 18-19 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+29.