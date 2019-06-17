Азербайджанский газ достиг Европы в обход России

Азербайджанский газ достиг Европы в обход России3
- 17.06.2019, 19:39
- 1,626
Это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.
15 июня газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз достиг границы с Европой по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом 16 июня в сообщила госнефтекомпания Азербайджана SOCAR.
В компании подчеркнули, что это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.
Церемония ввода в строй части газопровода TANAP до Турцию состоялась 12 июня 2018 года.
Общая протяженность Трансанатолийского газопровода – 1850 км. Он проходит через Грузию. Пропускная способность TANAP должна составить минимум 16 млрд м³, из которых 10 млрд м³ будет направляться в Европу, а 6 млрд м³ – в западные регионы Турции.