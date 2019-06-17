закрыть
17 июня 2019, понедельник, 19:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Азербайджанский газ достиг Европы в обход России

3
  • 17.06.2019, 19:39
  • 1,626
Фото: tccb.gov.tr

Это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.

15 июня газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз достиг границы с Европой по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом 16 июня в сообщила госнефтекомпания Азербайджана SOCAR.

В компании подчеркнули, что это событие произошло в День национального спасения азербайджанского народа.

Церемония ввода в строй части газопровода TANAP до Турцию состоялась 12 июня 2018 года.

Общая протяженность Трансанатолийского газопровода – 1850 км. Он проходит через Грузию. Пропускная способность TANAP должна составить минимум 16 млрд м³, из которых 10 млрд м³ будет направляться в Европу, а 6 млрд м³ – в западные регионы Турции.


популярное за неделю

Мнение

Аккумуляторный завод и миф о «белорусском порядке»
Аккумуляторный завод и миф о «белорусском порядке» Валерий Карбалевич
Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников
Окончательный диагноз
Окончательный диагноз Ирина Халип