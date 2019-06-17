Отец украинского чемпиона мира погиб, спасая людей на Донбассе 17.06.2019, 19:47

Пронзительная история.

Футболист Кирилл Дришлюк родился в военной семье – дед Вячеслав Дришлюк служил в составе советской армии в Венгрии, отец Павел Дришлюк – подался в авиацию, служил в Борисполе.

С начала боевых действий на востоке Украины капитан Дришлюк вошел в состав экипажа самолета АН-30 как бортовой техник. 22 апреля 2014-го самолет попал под обстрел над Славянском [город областного значения в Донецкой области], но не получил серьезных повреждений и приземлился в Борисполе, пишет «Трибуна».

Павел Дришлюк

6 июня экипаж Дришлюка опять попал под обстрел из ПЗРК. Самолет потерял высоту и начал падать над жилыми районами. Командир экипажа Константин Могилко отдал приказ всем, кроме экипажа, покинуть борт. Сам вместе с Дришлюком и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко остался – нужно было отвести угрозу от людей внизу.

Почти сразу же погиб оператор фотосъемки Сергей Каминский – командир приказал сбросить его тело на парашюте. Еще троих человек спас Дришлюк – он помогал снимать бронежилеты и надеть парашюты. Прыгать приходилось с 800-метровой высоты. Скорость падения была огромной – людей приходилось буквально отрывать и отталкивать из самолета.

В планах тех, кто остались на борту, было посадить судно на безопасной территории – где не было людей. Но за несколько десятков метров до земли отвалилось крыло – спастись не удалось никому. Самолет был полностью разрушен.

Тела погибших было сложно идентифицировать. После экспертиз Потапенко и Могилко похоронили еще в июне. Тело Дришлюка найти не удалось, он долгое время считался пропавшим без вести. Только 6 января 2015 года его признали погибшим. Павлу Дришлюку было посмертно присвоено звание майора.

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Сегодня его сын Кирилл Дришлюк – основной полузащитник сборной Украины U-20. Он полностью отыграл финал чемпионата мира, победный для своей команды.

Дришлюк – воспитанник киевского «Динамо», но в 16 лет оказался не нужен клубу. Правда, долго без команды не оставался. Его подхватила «Звезда». Говорит директор кропивницкого клуба Андрей Перевозник:

«Два года назад у нас не было большого количества высококлассных исполнителей, у которых была неплохая школа. Тогда Кирилл не был нужен «Динамо». Там считали, что у них есть другие футболисты на эту позицию этого возраста. Тем более, динамовская школа всегда побеждала в юношеских первенствах. Возможно, он не выдерживал конкуренции.

Мы им полностью довольны. Если человек в 18 лет играет в основе команды в премьер-лиге, то тренеры что-то видят. Спортивные и человеческие качества Дришлюка не вызывают вопросов. Правильно, что тренерский штаб доверял ему.

Предложения? Пока что он на контракте в нашем клубе. Сборная этого созыва очень сильна, мы гордимся, что наш игрок играет в ее основе. Это приятно для любого клуба».