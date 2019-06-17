Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами

Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами10
- 17.06.2019, 20:28
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Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский на официальном визите в Париже заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами, а готов к Минскому формату.
«Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к Минскому формату», — заявил Зеленский, призвав «не смешивать все в одно целое».
Украинский корреспондент La Croix, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что Зеленский настаивал на том, что санкции против России, связанные с Советом Европы, должны быть сохранены.
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.
В столице Франции он встретился с главой государства Эммануэлем Макроном (это была их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.
Пресс-конференция президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона закончилась рукопожатием.