Кудрин: России грозит социальный взрыв 4 17.06.2019, 20:52

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Алексей Кудрин

Главная проблема - нежелание высшего руководства РФ реформировать экономику и, как следствие «позорная бедность».

Хроническое падение доходов населения дает повод беспокоиться об угрозе полноценного «социального взырва» в России, в то время как руководство страны не готово к реформам, а экономика стремительно «движется назад».

Такое мнение в эфире программы «Познер» на Первом канале высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Бедность в России стала позором», - цитирует интервью Кудрина ТАСС: за время кризиса уровень жизни упал «почти на 9%», и сейчас около 12,5% населения России (18,9 миллиона человек, согласно Росстату) находится за чертой официальной нищеты - это люди, доходы которых меньше прожиточного минимума, составляющего 10454 рубля в среднем по стране.

«Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема нашего человеческого капитала», - констатировал Кудрин.

Причина такого положения дел не в падении цен на нефть и не в санкциях, «которые у нас что-то отбирают, уменьшают наш потенциал», подчеркнул он. Главная причина - это неэффективность государственного управления, из-за чего экономика теряет конкурентоспособность, а с ней - и долю в мировом ВВП.

«Мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни. Мы очень неэффективны, забюрократизированы», - перечислил Кудрин, добавив, что к некоторым шагам, необходимым для развития, руководство страны «не готово, не способно» и, возможно, «не имеет политической воли».

Но состояние стабильности, превращенное в фетиш государственной пропагандой, - является, по мнению Кудрина, «ложной устойчивостью», потому что экономика движется в направлении, прямо противоположном развитию.

«У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», - посетовал Кудрин.

Постепенно разваливается система образования, на которую федеральный бюджет выделяет 860 млрд рублей в год - в 3,7 раза меньше, чем на армию (3,178 трлн рублей), в 2,6 раза меньше, чем на полицию (2,24 трлн рублей) втрое меньше, чем на полицию, и почти вдвое ниже ассигнований на финансирование аппарата чиновников (1,625 трлн рублей).

«Наше образование уже сейчас отстает от лучших образцов в мире. Мы не готовим людей к современной, новой экономике», - заявил Кудрин.

По его словам, необходимо существенное увеличить финансирование образования, а также резко увеличить социальную помощь малоимущим, чтобы разом сократить уровень бедности на 30-40%.

Сумма, которая необходима для этого, «посильна федеральному бюджету», подчеркнул Кудрин: его профицит по итогам прошлого года составил 2,746 триллиона рублей, а за январь-май 2019-го еще 1,15 триллиона рублей.

Эти деньги правительство в полном объеме направило на скупку валюты, которая складируется в Фонде национального благосостояния и прибавляется к международным резервам РФ, достигшим в начале июня 5-летнего максимума - более 500 млрд долларов.