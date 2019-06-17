Белкоопсоюз обещает скупить всю клубнику, но по низкой цене 2 17.06.2019, 22:03

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Закупать ягоды организация будет еще максимум десять дней.

Все излишки клубники, которые в этом году есть у белорусов, пообещали скупить.

Об этом заявил председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

«Глава государства» поставил перед нами четкую задачу – закупить у населения все излишки клубники, и мы это выполним», – сказал председатель Белкоопсоюза, передает БелТА.

Закупать ягоды организация будет еще максимум десять дней.

Валерий Иванов также пояснил, почему в первые дни заготовки клубники у граждан кооперация закупала их дороже, чем сейчас: килограмм товарных ягод стоил Br5-10. С ростом предложения цена снизилась. Сегодня стоимость товарных ягод составляет от Br1-1,2 за кг. Клубника, которая идет на промышленную переработку, стоит Br0,5 за 1 кг. Бочечные ягоды, что пойдут на изготовление плодово-ягодного вина, берут по Br0,3.

Вместе с тем роста цен на ягоды ждать не приходится. Как рассказал Валерий Иванов, более дорогие ягоды позже было бы сложно перепродать.

Напомним, что из-за небывалого урожая клубники в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что сельчанам легче выбросить ягоды, чем сдавать ее за копейки скупщикам.