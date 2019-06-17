Павел Северинец: Брестчане показали всем белорусам, как нужно побеждать 17.06.2019, 22:34

ФОто: dw.com

Главная причина промежуточной победы над запуском завода - непрерывный, многолюдный и упрямый протест.

Сопредседатель БХД Павел Северинец прокомментировал пресс-службе БХД приостановление строительства завода АКБ в Бресте, которого добились протестующие:

- Главная причина этой промежуточной победы - непрерывный, многолюдный и упрямый протест сотен людей, которые каждое воскресенье выходили на площадь и не побоялись «суток» и фабрикации уголовных дел.

Более года брестчане выходили на площадь. Люди победили. Пусть пока строительство «приостановили», а не закрыли полностью, пусть перед Евроиграми. Но, если не отступать, следующий шаг - закрытие.

Белорусы! Мы с вами можем переломить и заставить отползать даже карательную систему, которая морочит страну 25 лет. В Куропатах. В Светлогорске. В Могилеве, Витебске, Гродно, Гомеле, Минске.

Низкий поклон брестчане. Они показали всем белорусам, как нужно побеждать. Спасибо вам, люди!

Верым, можам, пераможам! - сказал Павел Северинец.