Зеленский призвал ЕС оставить в силе санкции против РФ 2 17.06.2019, 22:48

Ключ к миру на востоке Украины - санкции и дипломатическое давление на РФ, заявил в Париже Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию призвал оставить в силе санкции, введенные Евросоюзом против Москвы. "Единственным ключом к миру являются дипломатическое давление и санкции", - заявил Зеленский в Париже в понедельник, 17 июня, передает DW.

Украина продолжит действовать в рамках минских соглашений, военное решение конфликта на востоке страны исключено, отметил он. Зеленский также отказался соглашаться с основным требованием Кремля, подчеркнув, что Киев "не готов к переговорам с сепаратистами".

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за новые переговоры России и Украины при посредничестве Берлина и Парижа в так называемом "нормандском формате". Встречи "нормандской четверки" проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

После визита во Францию Владимир Зеленский отправится в Берлин, где 18 июня ожидаются его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.