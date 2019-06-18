«Нам плюнули в душу»: сельчане взбунтовались против исполкома из-за вышки МТС 15 18.06.2019, 8:33

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Фото: onliner.by

Жители деревни Чики требуют перенести вышку в другое место.

Покрытие мобильной связью в Беларуси время от времени вызывает нарекания: народ привык к телефонам и чувствует себя неудобно, когда соединение с сетью находится на уровне «так себе». Когда нужно просто поговорить, это терпимо, но когда речь заходит об интернетах и трафиках, ситуация меняется. Проектируя сеть, операторы проводят сложные математические расчеты, чтобы найти оптимальное место для очередной вышки связи, на которую затем можно навесить оборудование. И в этот момент начинаются сложности, пишет onliner.by.

Бывает, интересы одних и тех же людей сталкиваются между собой — связь нужна, а вышку видеть под окнами не хочется. Или, например, качество связи устраивает (но не факт, что всех), и тогда чуждый местным жителям элемент кажется совсем уж лишним.

Историю «одной вышки» нам рассказал Василий, житель деревни Чики неподалеку от Дзержинска и МКАД-2. С одной стороны, все начиналось с желания оператора закрыть очередную «дыру» в покрытии, с другой — с нежелания местных видеть в паре десятков метров от окон металлическую конструкцию, уходящую ввысь на 40 метров.

Подъезжая к населенному пункту, замечаем ту самую вышку — с МКАД-2 она кажется странно невысокой среди холмов вокруг. В голове сразу возникают вопросы «какие могут быть претензии?» и «почему она такая маленькая?».

На месте нас встречает тот самый житель Чик, который и рассказывает историю, начавшуюся около двух лет назад. Мы стоим на пригорке с домами, впереди — низина с «весенним» ручьем: сейчас воды в нем нет, однако, по словам нашего собеседника, во время таяния снегов здесь течет настоящая речка. В подтверждение своих слов он указывает на мостик неподалеку и следы воды на склонах.

Чуть выше по склону разместился «камень преткновения» — вышка МТС, пока не подключенная и не обвешанная оборудованием. Вокруг нее — голый грунт, сеточный забор, ящик с дополнительным оборудованием да шаткие ворота. Становится понятно, почему издалека конструкция казалась невысокой — это, вероятно, не самая высокая точка на местности, и стоящие выше дома скрадывают размеры.

«Покупка участка проводилась через аукцион, причем место было определяющим: близость к Минску — 10 минут от метро на машине, рядом озеро — 150 метров, вид из окна и зеленый овраг, недалеко расположенный лес — 500 метров, отсутствие промышленных зданий и сооружений», — начал мужчина. На плане населенного пункта, который имеется в распоряжении Василия, сооружений типа вышки нет и не было.

«Подключиться к ней они не могут — требуется модернизация силовой линии за счет бюджета», — поясняет наш провожатый. По его словам, в радиусе примерно трех километров в две стороны есть вышки, которые видны, если подняться повыше, третья — в шести километрах.

«Мы не против строительства, вопрос — зачем здесь?» — сразу очерчивает проблему Василий. Позже он упоминает в разговоре параметры излучения и касающиеся их санитарные нормы, но почти вскользь или, по крайней мере, не по всем аспектам — основные претензии были озвучены именно в отношении громоздкой конструкции.

«От забора — 7 метров. Если вышка будет падать, она заденет дома рядом. Мéста же вокруг деревни полно, это не город. От нее разлет наледи — 13 метров, а огорожена 7×7. Зато таблички есть», — рассказывает мужчина. Добиваясь переноса железной конструкции (еще до ее появления), житель деревни Чики побывал в изрядном количестве кабинетов — не каждый белорус окажется способным на такое.

«Я был на приеме у замминистра связи, который уже подал в отставку (речь о первом замминистра связи Дмитрии Шедко. — Прим. Onliner), пытался выяснить, почему одна из уже установленных вышек отключена и строится новая. Конкретного ответа я не получил, — говорит собеседник. — Обращался в райисполком, районный комитет природы, облисполком, областной комитет природы, был на приеме у министра природы — спрашивал, зачем рубить в водоохранной зоне деревья, если места достаточно. Ничего министр не ответил. Потом был у замминистра строительства — здесь много мелких нарушений: от отсутствия общественных обсуждений до проекта. Ходили на прием к губернатору. Тоже отписка — «все по закону». Но мы же не говорим, что не по закону, мы просим перенести. Был у помощника Лукашенко в Червене (Игорь Евсеев посещал регион с выездным приемом). Ответа снова не получил».

По мнению Василия, средства на развитие сети в компании, 51% которой принадлежит «Белтелекому», тратятся нерационально: «Я не понимаю, зачем строить в яме, а не в районе кольцевой — там столбика бы хватило».

Представители МТС, продолжает он, в устной беседе согласились — вышку, мол, стоило бы ставить около дороги, однако это непросто из-за требований «Белавтодора» и Минтранса. «Мы проверили: действительно, высота вышки должна быть такой, чтобы в случае падения конструкция не оказалась на дороге. Но в «Минскавтодор-Центр» нам сказали, что к ним не обращались с этим вопросом (показывает бумагу с официальным ответом. — Прим. Onliner)», — говорит житель Чик.

Василий в очередной раз подчеркивает: люди не против вышки, а против выбранного под нее места. «Здесь все было зеленое — березы, елки люди посадили, ульи стояли. Все уничтожили, не по-хозяйски как-то. Есть же место. Ну да, разве что чуть дальше кабель протянуть, — замечает мужчина. — Вроде изначально выбрали другое место, но в итоге переместились сюда. Вторые Европейские игры? Вышка velcom вон стоит, и все работает, обеспечивает трассу отлично — я замерял приложением».

Наш собеседник указывает на то, что исполком получил немалые деньги, продав участки с аукциона: «Ну неужели нельзя с нами считаться? Мы ничего не просим: сами проложили дорогу, провели сети, есть оптоволокно».

В доказательство своих слов Василий демонстрирует увесистые кипы бумаг, коллективных писем и ответов на различные запросы: «В ответах часто звучит то, о чем мы их не спрашиваем. Говорим, что слишком близко к жилью, а нам отвечают: территория не относится к особо охраняемой. Что к чему? Мы ведь не спрашиваем, является ли она таковой!»

Не станем приводить все доводы за и против — для этого необходимо на несколько недель зарыться в бумаги и законы, пытаясь найти правду. Ведомства тем временем на запросы реагируют примерно одинаково: нарушений нет, общественное обсуждение не требуется и так далее. Чуть иной был ответ от Госстройнадзора. «Он все-таки откликнулся на множественные обращения, приостановил строительство и заставил подрядчика привести стройплощадку в порядок», — пояснил житель деревни Чики.

Василий уже не полон былого энтузиазма. «У меня уже заканчиваются силы. Мы просим перенести, собираем десятки подписей, а нам отвечают — все по закону. Для кого он? — говорит мужчина. — Исполком «срубил денег» на аукционах и строительством вышки «плюнул в душу» людям, купившим участки и построившим дома. Участок, выделенный под стройплощадку, мог быть продан с аукциона, мы даже предлагали на встрече с помощником Лукашенко по Минской области Евсеевым его купить, в том числе с компенсацией потерь МТС на перепроектирование вышки в другом месте. На эти вопросы помощник Лукашенко никак не ответил».

Что говорят в МТС

Onliner поинтересовался мнением оператора МТС о ситуации в Чиках. Ответы на поставленные вопросы приводим без изменений.

— Почему место в Чиках выбрали именно там, хотя рядом холмы и пустое пространство, в том числе ближе к дороге?

— Место строительства базовой станции в каждом конкретном случае определяется с учетом существующего радиопокрытия, частотного планирования, особенностей рельефа. Кроме того, необходимо соблюдать законодательство, которое регламентирует строительство таких объектов. Например, нельзя размещать базовые станции на сельхозугодьях и в лесном фонде, определенное расстояние нужно соблюдать и до проезжей части. Таким образом, базовая станция в деревне Чики построена с учетом всех необходимых требований законодательства и санитарных норм.

— Действительно ли есть вышка МТС, которая отключена, а вместо нее строится новая в Чиках?

— Еще одна базовая станция МТС работает в соседней деревне Дворище. Однако разные базовые станции покрывают связью разные участки, они могут находиться совсем рядом, но у каждой — свой сектор покрытия связью. Так, вышка в Чиках улучшит связь в этой деревне и на трассе М14.

— Все ли будет соблюдено с точки зрения санитарных и иных норм?

— Размещение каждой базовой станции проходит сложный процесс согласования, в том числе с Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Санитарный контроль проводится на всех этапах: при проведении проектно-изыскательских работ, на этапе включения станции, а затем ежегодно.

— Соблюдены ли нормы расстояния до домов?

— При строительстве базовой станции в деревне Чики соблюдены все необходимые нормы. Выбор места строительства контролирует ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

— Когда заработает базовая станция?

— Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

— Существует ли вероятность, что оператор пойдет навстречу жителям деревни Чики?

— Компания МТС была инициатором проведения собрания 18 апреля 2019-го с участием представителей Министерства связи и местной власти, жителям была дана возможность получить ответы на любые волнующие вопросы. Включение базовой станции существенно улучшит качество услуг связи для жителей деревни Чики.