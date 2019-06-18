Политолог: Бабич будет дожимать Лукашенко 10 18.06.2019, 8:43

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МИХАИЛ БАБИЧ

Экс-посла поставили на «интеграционную» должность.

Бывший российский посол в нашей стране Михаил Бабич получил новую должность. Он стал заместителем министра экономического развития России. Аж двенадцатым. Что сейчас в обязанностях Бабича и далеко ли он отошел от Беларуси – в этих вопросах разбирался «Белсат».

Новая должность – и снова так или иначе касается Беларуси. У министра экономического развития России появился новый заместитель. На эту должность Дмитрий Медведев назначил Михаила Бабича, бывшего посла в Беларуси, известного не самыми дружескими отношениями с Лукашенко.

Политолог Андрей Суздальцев (Москва) отмечает, что именно это министерство занимается форматом интеграции Беларуси и России:

«Это такой штаб, где занимаются выработкой решений, касающихся интеграции евразийской и российско-белорусской. Министр Максим Орешкин возглавляет вместе с коллегой из Минска, господином Крутых, межгосударственную комиссию по интеграции российско-белорусской».

Подтверждает информацию, что Бабич будет заниматься интеграционной тематикой и официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

«Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, который он, безусловно, сможет использовать для ускорения разнообразных интеграционных процессов».

По мнению политологов, именно Бабич будет реализовывать то, что наработает высший государственный совет так называемого «союзного государства».

«Назначение его заместителем министра в такое министерство свидетельствует о том, что приоритетные для России вопросы, в которых очень неплохо разбирается Бабич, они будут решать и дожимать», – объясняет политолог Ольга Харламова.

Это вопрос и компенсации за некачественную нефть, и продолжения программы военно-технического сотрудничества. Ольга Харламова, политолог:

«И третье, что интересует и что скорее всего будут дожимать – получение контрольного пакета хотя бы одного из нефтеперерабатывающих предприятий – или Нафтана, или мозырьского».

Правительства двух стран должны подготовить дорожную карту развития интеграции до 21 июня, когда должна состояться встреча премьер-министров Беларуси и России.