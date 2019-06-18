На границе Беларуси и России появятся новые контрольные пункты 8 18.06.2019, 8:50

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Фото: Игорь Зарембо

На них будут проводится фитосанитарные проверки.

Количество фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской границе планируется увеличить.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Запад», цитируя заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хатько на заседании «парламентского собрания союза Беларуси и России» в Минске 17 июня, передает svaboda.org.

В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-российской границы расположены только два пункта фитосанитарного контроля - в Смоленской и Псковской областях.

Фитосанитарный контроль - разновидность пограничного контроля в целях защиты государственной территории от проникновения в страну опасных возбудителей болезней растений, сорняков и вредителей растений.