На границе Беларуси и России появятся новые контрольные пункты

На границе Беларуси и России появятся новые контрольные пункты8
- 18.06.2019, 8:50
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На них будут проводится фитосанитарные проверки.
Количество фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской границе планируется увеличить.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Запад», цитируя заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хатько на заседании «парламентского собрания союза Беларуси и России» в Минске 17 июня, передает svaboda.org.
В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-российской границы расположены только два пункта фитосанитарного контроля - в Смоленской и Псковской областях.
Фитосанитарный контроль - разновидность пограничного контроля в целях защиты государственной территории от проникновения в страну опасных возбудителей болезней растений, сорняков и вредителей растений.