«Звонишь в восемь утра – а талончики уже закончились» 21 18.06.2019, 9:02

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Много лет белорусы борются с очередями в поликлиниках, но те никуда не исчезают.

Новый министр здравоохранения Владимир Караник берется за проблему, которую не смог решить ни один из занимавших эту должность до него. Глава Минздрава предлагает разделить потоки пациентов, а также создать специальные структурные подразделения, «где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься наблюдением за пациентами на своих участках», пишет zautra.by.

Получится ли избавиться от очередей без реформ в здравоохранении?

С одной стороны, стоит вопрос дефицита специалистов, особенно в райцентрах, из-за чего пациенты подолгу не могут попасть к нужному врачу, с другой – населению постоянно приходится ходить на профилактические осмотры, чтобы пойти в автошколу, попасть на работу, стать донором. В итоге немалому числу граждан каждый год приходится посещать по кругу разных врачей.

Добиться исчезновения необоснованных очередей в поликлиниках точечными решениями практически невозможно. Пока с этим не справились ни запись по телефону и интернету, ни практика талончиков.

− Записаться к врачу, часто даже к простому терапевту, по телефону почти невозможно. Звонишь в 8 утра, а талончики уже закончились. Люди встают пораньше и на первом автобусе едут занимать очередь, − рассказывает жительница Речицы Ирина. – И даже с талоном каждый раз приходится отсидеть в очереди.

Очереди — это отражение системных проблем. Без реформ расправиться с очередями в поликлиниках можно было бы, если бы бюджет мог потратить большие деньги на увеличение количества медицинских работников, оборудования и самих поликлиник.

− Но этот вариант для Беларуси нереальный, потому что так много денег взять неоткуда. И, как мне представляется, альтернативы нормальной реформе нет, − говорит директор SYMPA/BIPART Наталья Рябова.

В Беларуси система здравоохранения сильно забюрократизирована. Заполнение и подписание различных бумаг отнимает у врачей немало времени.

− Отсутствие страховой медицины и обязательные процедуры, которые нужно проходить в поликлиниках, несмотря на то, что у людей могут быть деньги сделать это где-то еще, приводят к тому, что создаются очереди, а качество обслуживания может вызывать вопросы, − говорит Наталья Рябова.

В поликлиниках нередко просто не хватает врачей, особенно узких специалистов. Отчасти это связано с нехваткой финансовых ресурсов и с невысокими зарплатами в сфере здравоохранения, из-за которых иметь более или менее приемлемый доход удается, если трудиться хотя бы на полторы ставки. Хоть власти заявляют о намерениях увеличивать медикам зарплаты, вряд ли врачей и медсестер ждет качественно новый уровень доходов.

Эксперты отмечают недостаток не только финансовых средств, но и политической воли для проведения масштабных изменений в здравоохранении, как и консолидации врачей, заказа на перемены со стороны населения. Эта разобщенность перекрывает уровень недовольства пациентов и медиков.

Наталья Рябова подчеркивает, что из бюджета на систему здравоохранения тратится большое, относительно других стран, количество денег. Но по разным причинам эти затраты не повышают качество и эффективность работы поликлиник.

Без коренных изменений в системе работы первичного звена очереди были, есть и будут.