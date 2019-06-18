В шаге от обвала: российский рубль прогнется под Трампа 2 18.06.2019, 9:14

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ФРС США примет решение по базовой процентной ставке.

Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке. Ситуация, пугающая. Финансовый мир, возможно, стоит накануне кризиса, такого же, как в 2008-м. От ФРС мало что зависит. Если только Дональд Трамп не заключит перемирие в торговой войне с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке, пишет gazeta.ru.

Но все ждут, конечно, чем закончится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский центробанк будет заседать два дня – 18 и 19 июня.

Трейдеры и эксперты гадают: будет ли снижена базисная ставка или ФРС повременит до очередного заседания в июле?

А на июньском заседании лишь пошлет рынку недвусмысленные сигналы? Изначальные планы ФРС, обнародованные в прошлом году, были консервативны: ставку не менять в течение 2019 года. Макроэкономическая отчетность на тот момент была вполне приемлемая (экономика растет, безработица снижается), а торговые войны хотя и начались, но бизнес еще не испытывал серьезных проблем.

Япония всех рассудит

Но ситуация с торговлей меняется темпами, которые никто не мог предвидеть. Даже эксперты ФРС. Полномасштабная торговая война разворачивается только сейчас.

По этой причине, глобальный рынок, по большому счету, ждет даже не столько заседания ФРС, сколько итогов саммита G20 в японском Осаке 28-29 июня.

Ключевая боль трейдеров — не куда двинется ставка ФРС, а поднимет ли ставки Дональд Трамп в очередном витке противостояния с Китаем.

Или все-таки Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита, они выпьют зеленого чая и смягчат или отложат заградительные меры?

Похоже, американский бизнес не верит в умение Трампа договариваться и открыто выражает свое недовольство. Более 600 компаний и торговых ассоциаций США написало президенту открытое письмо. Среди подписантов такие гиганты, как, например, Walmart, открывший в Китае сотни своих мегамолов, а также одна из крупнейших ассоциаций производителей бытовой техники. Подписанты потребовали от Трампа урегулировать торговый конфликт.

Тем временем, конгресс США запланировал публичные слушания по введению новых тарифов на импортируемые из Китая товары, как и обещал Трамп. Размер очередных ограничений для китайских производителей товаров и услуг — $300 млрд.

В условиях отсутствия торгового соглашения с Китаем США готовы ввести пошлины на импорт китайских товаров, сообщил министр торговли Уилбур Росс в понедельник телеканалу CNBC. Росс высказал мнение, что заключить сделку с Китаем на саммите G20, скорее всего не получится. Более того, он предупредил о готовности ввести пошлины на импорт продукции автомобильной промышленности из Китая и ЕС. По его словам, на китайском рынке наблюдается обвал, на европейском — замедление роста, и поэтому США рассчитывают на приток иностранных инвестиций.

В окопах обстановка нервная

Китай грозится ответными мерами на фоне реальных убытков, которые несет китайский бизнес.технологический гигант Huawei Technologies подсчитал, что выручка компании в этом году останется на уровне прошлого года — $100 млрд. То есть, компания потеряет $30 млрд и все из-за торговых барьеров со стороны Вашингтона.

На этом фоне нервы сдали у индусов. Торговля между Индией и США росла все последние годы и 2018 году приблизилась к рекордной отметке $150 млрд. Успешный рост наблюдался в том числе за счет торговых льгот по так называемой Генеральной системе преференций. Но с 5 июня Трамп исключил Индию из списка льготников. Ранее США ввели пошлины на 25% сталь и на 10% алюминий импортируемых из Индии.

В ответ Индия ввела с 16 июня пошлины на товары из США.

Такой ответ не выглядит симметричным. Потери американских компаний, по предварительным оценкам, могут составить всего $200-300 млн. Но, похоже, это лишь первые залпы полномасштабной войны.

Призрак Великой депрессии 1932 года

Как эта ситуация отразится на ставке ФРС и курсе рубля? «Газета.Ru» опросила экспертов. Оценки оказались весьма разными.

Одно из распространенных мнений – рынок замер и никто не будет предпринимать резких движений до саммита в Японии. То есть, ставка останется на прежнем уровне — 2,25-2,5%.

Но варианты развития событий тоже возможны: может быть ставка в июне не изменится, но регулятор даст понять, что будет делать в июле.

Многие эксперты крупнейших банков США ставят на смягчение ставки Федрезервом не в июне, а в июле, чтобы поддержать американскую экономику на фоне торговых и макроэкономических рисков.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности поддержать экономический рост в США. Трейдеры решили, что дан сигнал на снижению базовой процентной ставки. Но не в июне, а в июле.

Валютный стратег Saxo Bank Джон Харди не исключает, что глобальный рынок стоит перед новым затяжным циклом снижения ставок ФРС.

Эксперт проводит пугающую параллель между нынешней ситуацией на глобальных рынках и той, что была в 2007 году, когда американская экономика уже стояла на грани краха, но еще мало кто об этом догадывался.

Харди вспоминает сентябрьское заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 2017 года, когда рынок ожидал от Федрезерва первого снижения ставки за цикл. Но не такого резкого, как это сделал тогдашний председатель ФРС Бернанке.

Рынок акций под впечатлением от этого сначала рос рекордно, но потом развернулся вниз и стал самым страшным «медвежьим» рынком со времен Великой депрессии 1932 года.

Основное значение этого заседания заключается не в том, понизят ставку в эту среду или нет, а будут ли в принципе смягчать кредитно-денежную политику в ближайшем будущем, — говорит Алексей Тихонов, ведущий аналитик банка «Открытие».

«Пузыри» страшнее войны

На предстоящем заседании ФРС США вряд ли снизит ставку, согласен Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum. Хотя бы из-за неоднозначной статистики. «С одной стороны, инфляция замедляется, но в основном вследствие падения нефтяных котировок, а с другой стороны розничные продажи выросли, однако меньше чем прогнозировали аналитики», — говорит Капустянский. Снижение на 0,25% ожидается в июле с вероятностью 67%, прогнозирует эксперт.

Некоторые эксперты говорят о надувании новых «пузырей» на рынке США и поэтому снижение ставки ФРС маловероятно. Даже на июльском заседании ФРС.

«Мы не видим поводов для ФРС смягчать политику и приступить к стимулированию экономики. Темы роста экономики США в настоящее время превышают долгосрочные потенциальные темпы роста, а безработица находится на минимальных за более, чем 50 лет уровнях. Монетарное стимулирования в таких условиях неэффективно для поддержания высоких долгосрочных темпов роста экономики и может способствовать лишь негативным тенденциям на рынках активов», — согласен Тихонов из «Открытия», добавляя, что «пузыри» на рынке активов несут значительно больший потенциал ущерба для американской экономики, чем торговая война с Китаем.

Эксперты пытаются прогнозировать, как возможное изменение ставки скажется на курсе рубля к доллару. «В случае если Федрезерв предоставит рынкам больше поводов для смягчения монетарной политики, курс рубля может получить поддержку. В перспективе до встречи G20 ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8-65,6 к доллару и 71,8-73,1 — к евро», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Покатович прогнозирует «повышенную вероятность» снижения ставки не в июне, не в июле, а в перспективе. Скорее всего, в сентябре или даже в течение VI квартала 2019 года.

«Если в июле ФРС продолжит все более явно демонстрировать свою готовность к снижению ставки, рубль будет получать поддержку, двигаясь в диапазоне 63,7-65,5», — говорит Покатович.

«Пара USD/RUB уже опустилась к 64. Среднесрочный диапазон 64-66 рублей за доллар сохраняет актуальность. Также без изменений остается и коридор для EUR/RUB: 72-74 рубля», — прогнозирует Александра Овчинникова, аналитик «Фридом Финанс».

Эксперты не исключают, что торговый конфликт США и Китая может использоваться Трампом в качестве инструмента давления на ФРС с целью «продавливания» регулятора на смягчение монетарной политики. Если события будут разворачиваться именно так, то возможна деэскалация напряженности между крупнейшими экономиками мира после того, как Федрезерв покажет свою готовность к возвращению мягкой монетарной политики. При реализации такого сценария можно предположить, что для большинства рынков сформируется импульс для восстановления и роста.

Россия в этой битве гигантов фактическим остается «наблюдателем» и в случае разрядки противостояния между КНР и США рубль может совершить попытку небольшого временного укрепления к уровням 62,5-63 за доллар, отмечают эксперты.

Если же Трамп и Си не договорятся в Осаке, драматических спадов (ровня 2008 года), возможно, не стоит ожидать. Можно прогнозировать курс рубля в диапазоне 64-67 за доллар в перспективе ближайших двух месяцев, считают эксперты. Заглядывать в более отдаленную перспективу эксперты не берутся. Все слишком непредсказуемо.