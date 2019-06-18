Когда Глеб стал «не тот»? 1 18.06.2019, 9:26

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Александр Глеб

Последние 50 матчей белорусской легенды и 50 первых.

В начале июня звезда белорусского футбола №1 покинула БАТЭ. В головах как болельщиков, так и, уверен, самого Александра Глеба сразу же повисло: «А не завершение ли это карьеры?» Взглянув на результативность Александра в последних 50 матчах, вместе подумаем, стоит ли продолжать играть Александру с точки зрения статистики, пишет tribuna.com.

В этом году Глеб сыграл немного: на его счету два матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала», матч с «Динамо-Брест» за Суперкубок, проигранная кубковая игра с «Ислочью», выездное противостояние с Северной Ирландией за сборную и апрельский матч «вышки» против ФК Минск, ставший для Александра последним, в котором он вышел на поле за борисовский клуб.

В выездном матче против Северной Ирландии Глеб поучаствовал в единственном голе нашей «националки»: при взрывной атаке белорусов отдал проникающий пас на Игоря Стасевича, который сместился правее и пробил. Мяч после рикошета залетел в ворота североирландцев. Камбэка не вышло, и сборная проиграла этот матч со счетом 1:2.

2018-й Глеб провел намного активнее, ведь в том году он не забил на высшую лигу и провел в ней 15 матчей за БАТЭ. Играл в квалификации к Лиге чемпионов, побегал в группе Лиги Европы, вызывался в сборную.

Результативных действий также было немного. После долгой голевой засухи Глеб все же забил: на 88-й минуте сравнял счет в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против ПСВ. Голкипер, неудачно отбив удар другого борисовского игрока, отправил мяч на границу штрафной, где оказался Александр. Но удержать ничейный счет у БАТЭ не вышло: минутой позже голландцы забили белорусам третий мяч.

В 2017-м Александр перешел в самарские «Крылья Советов», тогда ведомые белорусом Вадимом Скрипченко. Руководство рассчитывало, что Глеб поможет клубу сохранить прописку в премьер-лиге, но из-за травмы он сыграл за «Крылья» только в семи матчах, в которых лишь однажды провел все 90 минут. Результативными действиями не отметился.

Оставшиеся матчи из последних пятидесяти Глеб сыграл в 2016-м за «Генчлербирлиги». В Турции он проводил на поле довольно много времени, но результативных действий так и не совершил.

Для сравнения, в своих первых 50 матчах за взрослые команды Глеб забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач: 4+7 в 28 матчах за БАТЭ в промежуток с 1998-го по 2000-й годы, остальные результативные действия – в составе «Штутгарта», в который белорус перешел на границе тысячелетий.