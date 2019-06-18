Житель Кожан-Городка: Клубничные «перекупы» совсем потеряли совесть 34 18.06.2019, 9:58

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Фермер опроверг слова Лукашенко о «справедливой» цене.

Фотографии клубники, выброшенной в поле жителями Лунинецкого района, облетели все СМИ. Люди пожаловались на сложности со сбытом ягод, пишет «Солидарность».

По словам главы Белкоопсоюза Валерия Иванова, Лукашенко «услышал» .

— Глава государства поставил перед нами четкую задачу — закупить у населения все излишки клубники, и мы это выполним, — приводит БелТА слова Валерия Иванова.

Он заверил, что сегодня у населения нет проблем, чтобы сдать клубнику.

Как заявил Валерий Иванов, для этой цели Белкоопсоюз создал республиканский штаб. Представляете? В какой еще стране для закупки клубники создают штаб национального масштаба!

Глава Белкоопсоюза назвал стоимость товарной ягоды (по состоянию на 17 июня): от Br1-1,2 за килограмм. Клубника, которая идет на промышленную переработку, стоит Br0,5 за 1 кг. Бочковую ягоду для производства плодово-ягодного вина принимают по Br0,3.

Фото сделано возле клубничного рынка в Дворце 11 июня

Житель агрогродка Кожан-Городок Лунинецкого района Иван в экспресс-комментарии «Солидарности» объяснил, почему ягоды выбрасывали в поле.

— Перекупы (так собеседник называет перекупщиков — прим. «С») совсем потеряли совесть. На одном килограмме клубники они наваривали по 2-3 рубля. У людей покупали по 50 копеек. Перекупы зарабатывали больше, чем платили человеку, который ягоды вырастил. Чтобы их проучить, люди выбрасывали клубнику им под ноги. И это было не раз.

Как изменились закупочные цены на клубнику после «вмешательства» Лукашенко?

— Если бы райпо принимало по рубль двадцать за кило, я бы не возил в Солигорск ягоду. Нет такой цены! — говорит Иван. — Они бочки привозят. По бочковой цене берут всю клубнику — якобы на переработку. Где та переработка? У нас нет холодильников. Инфраструктуры в Беларуси нет. Если кто в Лунинецком районе построит холодильные камеры, тому памятник при жизни поставят.

На прошлой неделе Иван сдавал ягоды райпо по 50 копеек за килограмм.

— Это были крупные ягоды — товарные, как у них считается.

По словам Ивана, ни сегодня, ни вчера он не видел в агрогородке машин райпо.

Мама Ивана в сезон работает у фермера. За сбор, прополку и полив клубники он платит по 25 рублей в день. Работа — с 6 до 11 утра.

— Фермеру выгодно нанимать людей, потому что он занимается реализацией, везет клубнику в Москву. Если бы сдавал ягоды по белкоопсоюзовским ценам, он бы просто обанкротился.