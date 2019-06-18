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Российский оппозиционер Леонид Волков вышел на свободу

  • 18.06.2019, 10:08
Леонид Волков

Сторонник Навального отбыл 28 суток ареста за акцию против пенсионной реформы.

Сторонник политика Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 28 суток административного ареста. Об этом он сообщил в твиттере, сообщает «Новая газета».

Волков поблагодарил тех, кто его поддерживал, и сказал, что до конца недели ответит на письма и сообщения, которые пришли ему за время ареста.

Напомним, сторонника Навального арестовали 10 июня за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая прошла 9 сентября прошлого года. Накануне Мосгорсуд сократил срок ареста Волкову с 15 до восьми суток. До этого он отбыл 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил организации аналогичной акции в Москве.


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