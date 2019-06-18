Как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в летнюю жару 18.06.2019, 10:44

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Рекомендации медиков.

С наступлением жаркой погоды возможно обострение хронических заболеваний. Кроме того, чрезмерное пребывание на жаре может вызвать тепловой удар. В зоне повышенного внимания — дети до пяти лет, особенно дети первого года жизни, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, пишет orthodox.od.ua.

Для сохранения хорошего самочувствия в летнюю жару медики рекомендуют:

1. Ограничьте пребывание на улице, особенно с 11 до 17 часов. Если нужно выйти на улицу, старайтесь перемещаться по затененной стороне.

2. Выбирайте светлую просторную одежду из легких натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Откажитесь от ношения тугих поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение. Надевайте широкополые шляпы или панамы, полностью закрывающие голову и лицо от солнечных лучей. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, чтобы избежать отечности.

3. Пользуйтесь солнцезащитной косметикой не только на пляже, но и выходя на улицу для предотвращения фотостарения кожи.

4. Соблюдайте водно-питьевой режим. В жару пить надо не менее 1,5-2 литров жидкости в день. Однако больным с сердечно-сосудистой недостаточностью количество выпиваемой жидкости надо ограничить. Пейте часто небольшими порциями — по 100-200 мл каждый час. Откажитесь от кофе и сладких газированных напитков в пользу негазированной воды, ягодных и фруктовых компотов. Полностью исключите алкоголь — он вызывает обезвоживание организма.

5. Обратите внимание на питание: в жаркую погоду отдайте предпочтение овощам и фруктам. Откажитесь от слишком жирной и соленой пищи. Больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовано включать в рацион рыбу, особенно морскую.

6. В жару возрастает риск возникновения острых кишечных инфекций. Пищу нужно подвергать тщательной термической обработке. Нельзя оставлять приготовленную еду при комнатной температуре, а также долго хранить ее в холодильнике. Покупать следует только свежие и целые фрукты и овощи. Для питья используйте кипяченую или бутилированную воду. Овощи и фрукты тщательно промывайте под водопроводной проточной водой, а для детей – дополнительно ополосните кипяченой или бутилированной водой. Не покупайте еду на пляже — неизвестно, в каких санитарных условиях она приготовлена и сколько времени хранится. При первых признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.

7. При пользовании кондиционером, чтобы не было резкого перепада температур, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи – оптимальная разница не более 5 градусов. Кондиционер должен находиться на расстоянии двух-трех метров от человека и располагаться так, чтобы не было сквозняка, иначе он может стать причиной возникновения острых респираторных заболеваний.

8. Дома чаще делайте влажную уборку, затеняйте окна.

9. Рекомендации на заметку водителям. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем. Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей, так как в салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара вплоть до фатальных последствий. Помните об ответственности за домашних питомцев – их также нельзя запирать в машине.

10. Пациентам с хроническими заболеваниями следует иметь при себе назначенные врачом лекарства и принимать их согласно назначению. При нарушениях в состоянии здоровья обратитесь к врачу.

11. При тепловом ударе человека нужно перенести в тень, приподнять его ноги, дать попить воду комнатной температуры, обтереть тело мокрым полотенцем и положить влажный компресс на голову. Если в течение 30 минут состояние не улучшается — нужно вызывать скорую помощь.