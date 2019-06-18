Венесуэла ввела в обращение новые купюры на фоне гиперинфляции 1 18.06.2019, 11:11

По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае этого года инфляция в стране составила 815 тысяч процентов.

Венесуэла во второй раз за последний год вводит в обращение новые банкноты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венесуэльский центробанк, пишет «Новое время».

Банкноты номиналами 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров появились в обращении в четверг, 13 июня. В центробанке отметили, что такой шаг необходим для того, чтобы «сделать платежную систему более эффективной и облегчить коммерческие транзакции».

Агентство отмечает, что 50 тыс. боливаров это примерно $8. Сумма превышает минимальную заработную плату в стране, которая составляет 40 тыс. боливаров в месяц.

По данным Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае этого года инфляция в стране составила 815 тыс. процентов.