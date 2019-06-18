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Кто руководит Брестской областью?

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  • 18.06.2019, 11:35
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Несмотря на распоряжение «губернатора» Лиса, завод АКБ продолжает работать.

В свете последних событий ситуация с заводом «АйПауэр» выглядит мягко говоря странной, а точнее сказать зловещей, пишет «Брестская весна».

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис официально распорядился приостановить пусконаладочные работы – как минимум, до устранения недостатков.

Дежурящие возле завода активисты выяснили, что на третьи сутки после того, как было издано распоряжение «губернатора» Лиса, завод продолжает работать.

15, 16 июня завод работал в обычном режиме. 17 июня на заводе присутствовали около 60-70 рабочих. В ливневку снова текла непонятная жидкость, прозрачная, как вода. Активисты снова вызвали милицию и начальника городской инспекции охраны природных ресурсов.


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