Создатели сериала «Чернобыль» могут приехать в Бобруйский район на открытие бюста Алесю Адамовичу? 18.06.2019, 11:56

Церемония открытия бюста Алесю Адамовичу должна состояться в сентябре в поселке Глуша.

Письмо с приглашением принять участие в церемонии на студию «Home Box Office» (североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть, входящая в корпорацию «WarnerMedia») отправила инициативная группа по увековечиванию памяти белорусского писателя Алеся Адамовича, пишет «Бобруйский курьер».

Откликнутся ли создатели и съемочная группа нашумевшего сериала «Чернобыль», пока неизвестно.

Церемония открытия бюста Алесю Адамовичу должна состояться в сентябре в поселке Глуша (Бобруйский район). Над бюстом писателя работает скульптор Геник Лойка. Сейчас он трудится над каркасом и на днях должен приступить к лепке формы для отливки из бронзы.

С 1927-го года семья Алеся Адамовича проживала в поселке Глуша. В 1989 – 1992 годах литератор являлся сопредседателем Международного фонда «Помощь жертвам Чернобыля». Был похоронен в 1994 году в городском поселке Глуша рядом с родителями (по завещанию).

«Чернобыль» – пятисерийный исторический драматический мини-сериал, созданный «Home Box Office» совместно с британской телесетью «Sky» и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации ее последствий и расследованию причин.

Некоторые костюмы для съемок сериала были арендованы на киностудии «Беларусьфильм».

Премьера сериала состоялась шестого мая 2019-го года в США и седьмого мая 2019-го года в Великобритании.

«Чернобыль» успел получить всеобщее признание критиков.