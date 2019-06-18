Белорус Владислав Колячонок будет выбран во втором раунде драфта НХЛ 18.06.2019, 12:20

Церемония драфта пройдет 21-22 июня в Ванкувере.

Белорусский защитник Владислав Колячонок занял 39-е место в итоговом преддрафтовом рейтинге хоккейного аналитика TSN Боба Маккензи.

Отметим, что Центральное скаутское бюро НХЛ ставило Колячонка на 31-е место в своем преддрафтовом рейтинге, а бывший функционер лиги Крэйг Баттон и вовсе прочил Владу 24-й номер, — сообщает hockey.by.

Церемония драфта НХЛ пройдет 21-22 июня в Ванкувере. Фаворитами предстоящего мероприятия являются американский нападающий Джек Хьюз и чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии Каапо Какко.