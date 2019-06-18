Прогнозы ООН: как изменится население Беларуси в ближайшие 80 лет 2 18.06.2019, 12:37

Эксперты составили несколько прогнозов по нашей стране.

К 2050 году население планеты вырастет на 2 миллиарда человек и составит 9,7 миллиарда, сообщает ООН в новом докладе.

50 процентов прироста населения обеспечат Индия, Нигерия, Пакистан, ДР Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США. В ближайшие 8 лет Индия выйдет на первое место в мире по численности населения, а в Африке количество жителей увеличится вдвое.

Авторы доклада отмечают, что быстрее всего население растет в беднейших странах мира, а население Земли стареет — наиболее заметен процесс в странах Европы и Северной Америки. В документе приводят пример: в 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до 5 лет.

«Главные причины старения мирового населения — увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости. По данным доклада, сегодня в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2 ребенка на одну женщину», — сообщили в ООН.

Что в Беларуси?

Беларусь попала в число 55 стран, где через 30 лет численность населения сократится как минимум на 1 процент. В списке также Россия, Украина, Армения, Латвия и Литва. При этом эксперты отмечают, что в Беларуси, Эстонии и Германии проблемы с сокращением населения поможет решить иммиграция.

Эксперты составили несколько прогнозов изменения количества населения в Беларуси. Возможно, как увеличение, так и снижение населения в стране. При положительном сценарии к 2050 году в Беларуси может жить 9,3 млн человек, а к концу века — 10,8 млн. По пессимистичному прогнозу население нашей страны уменьшится к 2050 году до 7,9 млн человек, а к 2100 — до 4,9 млн человек. Есть в прогнозах и среднее значение по численности населения: по нему к 2050 году у нас будет жить 8,6 млн человек, а к 2100 — 7,4 млн.

Сайт tut.by напоминает, что численность населения Беларуси продолжает сокращаться с 2017 года, до этого было несколько лет роста. По данным на 1 апреля 2019 года, в стране проживало 9 млн 465,3 тысячи человек. По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.