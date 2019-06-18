Мост из травы в Перу: как создают это чудо 3 18.06.2019, 13:12

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Фото: Jordi Busque

Древний мост инков воссоздают вручную каждый год.

Ежегодно последний веревочный мост, оставшийся со времен империи инков в регионе Куско в Перу, опускают в воду и создают новый.

Мост Кечуачака через реку Апуримак, сплетенный вручную, существует в этом месте не менее 600 лет. Когда он был частью транспортной сети, связывавшей важнейшие города и поселки империи инков, а в 2013 году был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет nv.ua.

Из поколения в поколение у местных жителей сохраняется традиция обновлять мост. В этом процессе участвуют все взрослые.

Согласно традиции, только мужчинам разрешено работать над созданием самого моста. Женщины остаются в верхней части ущелья, плетя мелкие веревки.

В первый день реконструкции мужчины собираются вокруг старого моста и вплетают мелкие веревки в большие.

Основную опору моста составляют шесть крупных трехслойных веревок толщиной около 30,5 см, каждая из которых содержит около 120 тонких веревок.

Каждая семья создает часть двухслойной веревки, сплетенной вручную, используя разновидность «выносливой» травы, известной в этой местности под названием qoya ichu.

Чтобы она была более подходящей для плетения, эту траву надо сначала обработать круглым камнем, а затем замочить в воде.

Старый мост отрезают и бросают плыть вниз по течению, где он просто сгниет, поскольку сделан из травы.

Никаких современных материалов, инструментов или машин не используют во всем процессе строительства моста - только траву и человеческую силу.

Реконструкция моста в Кечуачака происходит один раз в год и завершается музыкальным праздником на четвертый день, который всегда происходит во второе воскресенье июня.