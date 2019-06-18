В Беларусь приехали потомки магнатского рода Сапег 3 18.06.2019, 13:19

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Родину предков они посещают впервые.

Мария Сапега и Мариника Ворошильска-Сапега знакомились с Минском в минувшие выходные. Мариника приехала из Варшавы, а Мария — из самой Кении, сообщает «Наша Нива».

Они будут находиться в Беларуси на протяжении недели и посетят места, связанные с историей рода. Свое путешествие они начали со столицы.

Родину предков они посещают впервые.

Мария — представительница «кенийской» ветви рода. Ее дед был польским дипломатом, а отец Евстафий Сапега воевал против нацистов во Второй мировой. После войны семья выехала в Найроби.

Мариника — Сапега по мужу. Она занимается фармацевтическим бизнесом и благотворительностью, входит в десятку польских бизнесвумен.

Гидами по стране для них будут историки из Гродно Геннадий и Альбина Семенчуки.

Идея посетить родину предков появилась во время сотрудничества с белорусским генеалогического агентством Wenda, в котором Мариника уточняла родословную.

В истории бывало всякое, но сейчас потомки Сапег дружат с потомками своих главных конкурентов — Радзивиллов. Во время своего путешествия Мария и Мариника намерены посетить Несвиж.