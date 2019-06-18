Опрос: Какие партии проходят в Верховную Раду Украины 18.06.2019, 14:33

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Лидером электоральных предпочтений украинцев остается партия Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент unian.net, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве данные по результатам четырех волн роллингового исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко. По словам директора по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимира Барабаша, по состоянию на 14 июня среди тех, кто будет голосовать и уже определился, партию "Слуга народа" поддерживают 47,5% опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 11%, "Батькивщину" - 8,7%, "Европейскую солидарность" - 8,3%, "Голос" - 5,3%.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" получила на востоке и юге страны - 51,3% и 51,5% соответственно, "Оппозиционную платформу - За жизнь" больше всего поддерживают на Донбассе - 26,9%, "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" - на западе, где уровень поддержки обеих партий одинаковый, 10%. По словам Барабаша, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, то в голосовании приняли бы участие 83,3% опрошенных (точно приняли бы участие - 44,5%, скорее всего - 38,8%).