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Сколько стоят фрукты, ягоды и овощи в Польше и Беларуси

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  • 18.06.2019, 14:40
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Журналисты сравнили цены.

Для многих брестчан съездить в Польшу за продуктами все равно что сходить в супермаркет - дело привычное, пишет «Брестская газета». Белорусы уже привыкли ездить в соседнюю страны за дешевыми товарами и продуктами.

Журналисты сравнили нынешние ценники на фрукты и овощи в магазинах двух стран, чтобы выяснить, выгодно ли жителям Беларуси ездить на шопинг в Польшу.

Большинство свежих фруктов и овощей в Польше, как и раньше, можно купить немного (а некоторые – и прилично) дешевле, чем в у нас. Особенно это актуально для экзотических фруктов.


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