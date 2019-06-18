Сколько стоят фрукты, ягоды и овощи в Польше и Беларуси 10 18.06.2019, 14:40

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Журналисты сравнили цены.

Для многих брестчан съездить в Польшу за продуктами все равно что сходить в супермаркет - дело привычное, пишет «Брестская газета». Белорусы уже привыкли ездить в соседнюю страны за дешевыми товарами и продуктами.

Журналисты сравнили нынешние ценники на фрукты и овощи в магазинах двух стран, чтобы выяснить, выгодно ли жителям Беларуси ездить на шопинг в Польшу.

Большинство свежих фруктов и овощей в Польше, как и раньше, можно купить немного (а некоторые – и прилично) дешевле, чем в у нас. Особенно это актуально для экзотических фруктов.