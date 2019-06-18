Госдума приостановила участие России в ДРСМД 8 18.06.2019, 15:29

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Российский парламент поддержал законопроект Путина.

В России Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Об этом сообщает "Интерфакс".

30 мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.

Президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора, «если ситуация изменится и США вернутся к выполнению своих обязательств», подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Этот договор между СССР и США подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тыс. — 5, 5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В соответствии с договором стороны в течение трех лет должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км, включая ракеты как в европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторов, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны.

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1 846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов.